Siaran Langsung SCTV! Link Live Streaming Timnas U-18 Indonesia vs Laos Piala AFF U-18 2019 Sore Ini

Saksikan siaran langsung SCTV dan live streaming Timnas U-18 Indonesia vs Laos di SCTV, Grup A Piala AFF U-18 2019 Senin (12/8/2019) sore ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Hari ini, live streaming SCTV Timnas U-18 Indonesia vs Laos pada matchday ke-empat Piala AFF U-18 2019 akan disajikan.

Laga Timnas U-18 Indonesia vs Laos ini akan digelar di Stadion Thong Nhat, Vietnam dan disiarkan langsung SCTV mulai pukul 15.30 WIB. Selain disiarkan langsung SCTV, laga Timnas U-18 Indonesia vs Laos juga dapat disaksikan via live streaming vidio.com

Sukses di tiga laga sebelumnya, tak membuat Tim Nasional Indonesia U-18 memandang sebelah mata Laos yang calon lawan mereka berikutnya.

Baca: Jadwal Badminton: Kejuaraan Dunia Bulutangkis 2019, Hasil Drawing Rugikan Marcus/Kevin Cs

Sejauh ini, Indonesia kokoh menempatkan diri di puncak klasemen Grup A dengan raihan sembilan poin dan tersisa dua laga lagi kedepannya.

Hasil kemenangan 7-1 melawan Filipina, 4-0 melawan Timor Leste dan 6-1 kontra Brunei Darussalam dan kemasukan dua gol menjadi catatan khusus bagi pelatih kepala, Fakhri Husaini.

“Hari ini, tim saya liburkan. Tidak ada jadwal latihan, karena berkenaan dengan Hari Raya Idul Adha. Tadi pagi (kemarin), kami yang beragama muslim menjalankan ibadah solat Ied di salah satu masjid tertua di kota Ho Chi Minh yang bernama ‘Musulmane Mosquee’. Ibadah dan istirahat juga termasuk bagian dari program latihan non teknis kami. Latihan teknis kami lakukan esok pagi (hari ini, red) ” ungkap Fakhri Minggu (11/8/2019) dikutip BPost Online dari laman resmi PSSI.

“Kemasukan dua gol sejauh ini saya rasa karena kurangnya komunikasi dan disiplin dalam bertahan antara pemain belakang dan kiper. Ini pelajaran untuk mereka, terutama untuk pemain yang baru diturunkan, serta kiper. Saya juga katakan ke pemain untuk terus fokus dan konsentrasi sepanjang pertandingan. Jangan merasa nyaman karena sudah mencetak gol banyak lebih dulu,” tutur Fakhri.

Fakhri berharap para pemainnya bisa belajar cepat dari kesalahan yang sudah mereka perbuat.

“Saya harap mereka bisa cepat belajar dari kesalahan itu,” ucapnya.