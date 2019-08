Hadiah Tas Hermes Sunan Kalijaga untuk Salmafina Sunan yang Ultah, Eks Taqy Malik Ungkap Fakta Ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Hadiah tas mewah bermerk Hermes diberikan Sunan Kalijaga untuk Salmafina Sunan yang ulang tahun terungkap. Mantan istri Taqy Malik ungkap fakta ini.

Ya, putri pengacara kondang Sunan Kalijaga, Salmafina Sunan baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-20 tahun pada hari ini, Selasa (13/8/2019).

Salmafina Sunan pun membagikan video saat mendapat kado dari orang tuanya, Sunan Kalijaga dan Heidy Sunan.

Dalam unggahan tersebut, Sunan Kalijaga dan sang istri diketahui memberikan kado berupa tas preloved dengan brand Hermes kepada sang putri.

"Mudah-mudahan suka walaupun preloved ya," ujar Heidi dalam video tersebut.

Mendapatkan tas Hermes preloved tersebut, Salmafina lalu mengungkapkan rasa bahagianya melalui keterangan yang ditulis.

Walaupun tas tersebut adalah barang preloved, namun harganya cukup fantastis.

Salmafina pun mengaku harus menabung selama sebulan terlebih dahulu untuk mendapatkan uang hingga puluhan juta jika ingin membeli tas tersebut.

"Preloved juga 80an kalo beli sendiri harus nabung dulu sebulan @hermes.

Thank you so much for the lindy @sunan_kalijagash @heidysunan," tulis Salmafina.