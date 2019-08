Jadwal Live Streaming Liga 1 2019, Arema vs Persebaya, Madura United vs Persija & PSM vs Persib

Berikut Jadwal Live Streaming Liga 1 2019 akan menyuguhkan sejumlah laga Bigmatch via Live streaming Ochannel ataupun Siaran Langsung Indosiar

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan sejumlah laga bigmatch di antaranya Live Streaming Arema FC vs Persebaya Surabaya, Live Streaming Madura United vs Persija Jakarta dan Live Streaminf PSM Makassar vs Persib bandung via Live Streaming Liga 1 2019 di Indosiar, Ochannel atapun Vidio.com.

Selain Siaran Langsung Indosar, Live Streaming Liga 1 2019 pekan 14 bisa disaksikan via Live Streaming OChannel maupun vidio.com.

Laga Liga 1 2019 pekan 14 dimulai Rabu (14/8/2019) menyajikan laga-laga seru, di antaranya Live Streaming Arema FC vs Persebaya Surabaya, Live Streaming Madura United vs Persija Jakarta dan Live Streaming PSM Makasar vs Persib bandung.

Pertandingan Liga 1 2019 pekan 14 akan dibuka Persipura Jayapura yang akan menjamu tamunya Kalteng Putra.

Laga akan digelar di Stadion Mandala Jayapura kick off pada pukul 13.30 WIB.

Pada pukul 15.30 WIB akan digelar pertandingan syarat gengsi antara PSM Makasar menjamu tamunya Barito Putera di Stadion Andi Matalata Makasar.

Kemudian dilanjutkan pada pukul 18.30 WIB antara Persib Maung Bandung yang akan berhadapan dengan Borneo FC yang akan digelar di Stadion Si Jalak Harupat.

Kamis, 15 Agustus 2019 akan menyajikan tiga laga seru, dua diantaranya merupakan partai super big match.

Arema akan menjamu tamunya Persebaya di Stadion Kanjuruhan, Malang yang dijadwalkan kick off pukul 15.30 WIB.

kemudian dengan waktu yang sama terjadi laga seru antara PSS Sleman yang akan menjamu tamunya dari Lamongan, Persela.

Laga yang akan digelar pada Stadion Maguwoharjo ini akan dimulai pada pukul 15.30 WIB.