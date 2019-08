Tiga Pria Ini Main Judi Dadu di Belakang Sekolah di Kecamatan Pandawan HST, 2 Orang Juga Hisap Sabu

BANJARMASINPOST.CO.ID, BARABAI - Kasus judi kembali terjadi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Kali ini, kasus judi terjadi di Desa Mahang Sungai Hanyar Kecamatan Pandawan.

Parahnya, tak hanya judi saja. Bahkan pelaku judi juga melakukan pesta sabu di hutan belakang sekolahan.

Tersangka judi yakni Supriansyah (48) atau Supri warga Desa Jatuh Kecamatan Pandawan, Rahmadiansyah (38) alias Unyil warga Desa Mahang Sungai Hanyar Kecamatan Pandawan, dan Tugani (59) atau Ugan asal Desa Mahang Putat Kecamatan Pandawan.

Sedangkan untuk tersangka yang menggunakan sabu hanya Unyil dan Supri.

Penangkapan ketiganya, pada Senin (11/8/2019) pukul 22.00 Wita Di Desa Mahang Sungai Hanyar Kecamaran Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Ketiganya ditangkap karena melakukan judi dadu.

Barang bukti yang disita saat terjadi penangkapan yakni uang tunai Rp 474 ribu, satu lembar lapak dadu terbuat dari karpet berwarna coklat, tiga butir dadu, satu piring keramik warna putih, satu kain bantalan wana coklat, satu mangkok plastik biru dililit plester warna kuning dan hitam, serta delapan batang lilin untuk penerangan.

Tak hanya perangkat judi dadu, polisi juga mengamankan alat hisab sabu lengkap dengan pipet yang terbuat dari kaca. Bahkan, saat diamankan di dalam pipet masih ada sisa sabu.

Bahkan, ketika digeledah dalam dompet Supri ditemukan satu bungkus sabu seberat 0,37 gram.

Bahkan, dibeberkan Supri jika Unyil dan dirinya sebelumnya menggunakan sabu.

Atas kejadian ini tersangka dijerat pasal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud Pasal 112 ayat (1) Sub 132 Sub 127 hurup a UU RI Nomor 35 Thn 2009 tentang Narkotika dan pasal 303 Sub 303 Bis KUHP.

Kapolres HST AKBP Sabana Atmojo, menghimbau kepada masyarakat yang mengetahui ada peredaran narkoba agar segera melaporkan ke Polres HST.

Ia juga menghimbau kepada masyarakat untuk menjaga keluarganya agar tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.

Selain itu ia juga berterima kasih atas bantuan masyarakat karena judi dadu dapat dibongkar. "Kejadian ini akan kami proses sesuai aturan hukum yang berlaku," katanya.

(banjarmasinpost.co.id/eka pertiwi)