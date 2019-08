Disebut-sebut Koleksi Meet You There, Lihat Gaya Rapper Cardi B dengan Koleksi Baru Reebok

BANJARMASINPOST.CO.ID - Setelah baru-baru ini muncul dalam kampanye Reebok Aztrek, Cardi B kembali untuk memulai debutnya dengan koleksi "Meet You There" dari merek yang sama.

Dalam debut tersebut, Reebok juga membagikan video yang di dalamnya memuat Cardi B saat berbagi pandangan pribadi tentang pentingnya tetap jujur pada diri sendiri.

Dilansir laman Hypebeast, koleksi yang dirancang untuk pria dan wanita itu menggabungkan streetwear dengan pakaian olahraga.

Cardi B dengan koleksi Reebok(Reebok)

Bagian paling signifikan menampilkan grafik tebal dan warna-warna cerah yang memungkinkan setiap orang mengekspresikan gaya pribadi mereka.

Ada pun untuk desain, tampak sejumlah heavy logo yang memang jadi andalan untuk koleksi ini.

Desain tersebut mengikuti tren belakangan yang menonjolkan logo-logo besar.

Jika teratarik, koleksi "Meet You There" Reebok dapat dibeli dengan harga mulai dari 25 dollar AS atau sekitar Rp 357.000.

