Pesona Kecantikan Dua Galuh Saat Hadiri Undangan Perkawinan Dalam Balutan Makeup dan Busana

Bagi kaum hawa mungkin kadang bingung agar dapat tampil cantik ketika datang ke pesta perkawinan. Biasanya hal utama yang menjadi perhatian adalah bagaimana makeup dan busana yang digunakan.

Durasi di tempat acara memang cuma 1 sampai 2 jam, tapi perjalanan menuju ke tempat resepsi kadang memerlukan waktu yang cukup lama. Kadang menimbulkan kekhawatiran karena riasan bisa saja memudar. Bagaimana make up yang tahan lama?

Selain itu soal busana. Busana apa yang cocok? Mau pakai dres, gaun, abaya, songket atau apa? Bagi dua Galuh berbagai tip untuk cantik hadiri undangan perkawinan.

Bagi Fitria Mawar Sari, Galuh Balangan, menghadiri pesta perkawinan bukan hanya ditunjang penampilan kece sebuah busana saja, tapi riasan wajah juga sangat perlu diperhatikan.

"Soal busana, paling saya suka adalah abaya atau sejenis dres gaun pesta. Sedangkan riasan wajah yang simpel aja dan natural, ditambah softlens supaya ngejreng," ujarnya.

Tapi kadang dalam hal make up dan busana tergantung acaranya juga. Pesta perkawinannya seperti apa dan tinggal menyesuaikan.

"Kadang yang punya acara punya tema tersendiri dan meminta tamunya menggunakan busana seperti apa," ungkapnya.

Jadi tidak boleh mengecewakan pengantin yang telah mengundang. Dan kadang jauh hari ia sudah persiapkan mau pakai busana apa juga make up seperti apa.

Aida Ramila Wati, Galuh Hulu Sungai Tengah, mengatakan, menghadiri undangan termasuk resepsi perkawinan dia penganut aliran simple but elegant.

"Jadi gak perlu glamour, yang penting itu rapi dan anggun. Gak terlalu suka dandanan yang terlalu berlebihan," ujar Aida yang juga anggota Polwan HST.

Baginya Look yang natural saja, penting fresh. Bercermin yang pernah diungkapkan MUA hits tuh, make up no make up.

