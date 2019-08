Bagian Tubuh Ashanty Ini Disorot Saat Terbuka, Istri Anang & Ibu Sambung Aurel Hermansyah Sebut Ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Perut terbuka Ashanty dalam foto jadi sorotan. Istri Anang Hermansyah yang juga ibu sambung Aurel Hermansyah mengungkap hal ini.

Ya, artis cantik Ashanty yang juga adalah istri dari musisi Anang Hermansyah mendadak menjadi perbincangan hangat di media sosial, khususnya di Instagram, Kamis (15/8/2019).

Bukan tanpa sebab Ashanty yang juga ibu sambung Aurel Hermansyah menjadi perbincangan hangat di media sosial, pasalnya foto terbaru unggahannya di Instagram menuai banyak kritikan netizen.

Adapun pada foto unggahan Ashanty di Instagram pribadinya @ashanty_ash, ia memposting fotonya saat berpakaian seksi layaknya seorang ratu.

Dalam foto tersebut, Ashanty menggunakan atasan kain kemben yang hanya menutupi dadanya saja, sehingga perut tampak terlihat jelas.

Selain itu, Ashanty pun tampak menggunakan asesoris di kepalanya berupa pernakpernik dan kain yang ditempel, menutupi setengah rambutnya.

Untuk busana bawahan, Ashanty tampak menggunakan kain yang dibuat rok berwarna hijau dan bermotif.

Adapun dalam foto tersebut, Ashanty terlihat cantik sambil memamerkan pose seksi.

Pada keterangan tersebut, Ashanty menyebut, fotonya itu bertujuan untuk memperkenalkan produk kecantikan yang dijualnya.

"I dont do Diet, i drink @ash.juice.. venue @asana.artseum

Kosmetik @ashantybeautycosmetics

Make up by @ditayuriska

Dress @kainsarijakarta

Pict by @azriel_hermansyah," tulis Ashanty, Kamis (15/8/2019).