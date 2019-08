Iqbaal Ramadhan Jadi Minke di Bumi Manusia, Hanung Semnpat Ragu Serahkan Peran Tokoh Utama

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sutradara film Bumi Manusia, Hanung Bramantyo semula sempat meragukan Iqbaal Ramadhan untuk memerankan Minke, tokoh utama Bumi Manusia.

Akan tetapi, film Dilan membuatnya terkesan kepada sosok Iqbaal. Menurutnya, Iqbaal mampu mengeluarkan rayuan gombal tanpa ada kesan picisan.

Setelah mengetahui bahwa Iqbaal pernah menulis resensi novel Bumi Manusia saat di Kanada, Hanung tak berpikir panjang untuk menyetujui Iqbaal memerankan Minke.

Pemilihan Iqbaal sebagai pemeran Minke tersebut membuat Falcon Pictures, termasuk Hanung mendapat banyak pertentangan.

"Saya sama lah kaya kalian semua. Oh come on, Dilan main jadi Minke? Come on," kata Hanung seperti diberitakan Kompas.com (14/8/2019).

Selain Iqbaal, film Bumi Manusia ini juga diperankan oleh beberapa artis yang usianya masih tergolong remaja.



Pramoedya Ananta Toer, sastrawan yang dipenjara di Pulau Buru sekitar tahun 1977, menyelesaikan karya-karyanya dengan sebuah mesin tik tua. (KOMPAS/SINDHUNATA)

Tak hanya itu, 60 persen pemain film Bumi Manusia merupakan keturunan Belanda. Kendati demikian, mereka sudah membaca novel Bumi Manusia di bangku sekolah.

Hanung menyebutkan, kesulitan yang muncul justru dihadapi oleh pemeran lokal.

Kehidupan di era milenial yang serba enak berbanding terbalik dengan latar film yang mengangkat kehidupan di tahun 1989 hingga 1918 tersebut.