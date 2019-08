JADWAL BERUBAH, Laga Terakhir Grup B Piala AFF U-18 2019, Tiga Laga Kick-off Bareng

BANJARMASINPOST.CO.ID - Federasi sepak bola ASEAN (AFF) mengumumkan perubahan jadwal untuk laga terakhir grup B di Piala AFF U-18 2019 yang berlangsung Kamis (15/8/2019).

Grup B masih menyisakan satu laga yang menjadi penentu siapa yang lolos.

Timnas U-18 Malaysia untuk sementara menjadi penguasa Grup B dengan torehan sembilan poin, sama seperti timnas U-18 Australia di tempat kedua.

Sedangkan, timnas U-18 Vietnam di tempat ketiga dengan torehan tujuh poin masih punya peluang lolos, tergantung dari hasil-hasil pertandingan terakhir.

Ketiga tim masih memiliki peluang untuk menjadi dua tim yang lolos ke babak semifinal.

Baca: JUARA Piala Super Eropa 2019 - Liverpool Tundukkan Chelsea, Adu Penalti Kiper Gratisan Jadi Pahlawan

Baca: Ducati Ukir Bakal Sejarah di MotoGP 2020, Turunkan 4 Motor Terbaru Sekaligus

Baca: Lawan Malaysia di Kualifikasi Piala Dunia 2022, 6 Pemain Naturalisasi Dipanggil Timnas Indonesia

Untuk itu, AFF melakukan perubahan kick-off untuk tiga pertandingan terakhir grup B.

Federasi sepak bola ASEAN itu menyeragamkan kick off menjadi pukul 16.00 WIB untuk laga Singapura Vs Australia (Stadion Binh Duong , Vietnam Vs Kamboja (Stadion Thong Nhat), dan Malaysia Vs Thailand (Stadion Thanh Long).

"Dengan pertimbangan situasi klasemen grup B dan menjunjung tinggi keadilan, panitia memutuskan untuk mengganti waktu kick-off pertandingan pada 15 Agustus 2019 dimainkan serentak," begitu bunyi pernyataan resmi AFF.

Menerka Calon Lawan Indonesia di Semifinal

Timnas U-18 Indonesia bermain 1-1 melawan Myanmar pada laga terakhir Grup A Piala AFF U-18 2019 di Stadion Thong Nat, Vietnam, Rabu (14/8/2019).