Sempat Melonjak, Harga Bawang di Banjarmasin Alami Tren Penurunan Meski di Hari Raya

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Sempat melambung hingga Rp 80.000 per kg, harga bawang putih saat ini terus mengalami tren penurunan. Bahkan menjelang Hari Raya Iduladha 1440 Hijriah lalu, harga bawang putih hanya Rp 24.000 per kilo.

Beberapa hari pasca Lebaran haji, harga bawang putih tetap stabil di harga Ro 24.000 per kg. Harga ini pun diprediksi bakal terus turun.

Hal ini diungkapkan pedagang bawang di Pasar Sentra Antasari, Hj Misrati. Penurunan tersebut dijelaskannya terjadi secara bertahap mulai Rp 80.000 per kg menjadi Rp 60.000. Kemudian mendekati Lebaran Idul Fitri menjadi Rp 30.000-35.000, harga ini bertahan hingga dua pekan setelah Lebaran. Sampai dengan menjelang dan sesudah lebaran harganya turun menjadi Rp 24.000-28.000 per kg.

"Kemarin sempat ada kejadian kapal pengiriman bawang ini karam, sehingga sebagian banyak bawangnya yang terendam, karena ini harga bawang relatif turun," jelasnya kepada Banjarmasinpost.co.id, Rabu (14/8/2019).

Baca: Tak Banyak yang Tahu Ada Nama Bundaran Datu Sanggul di Tapin, Ternyata Ini Penyebabnya

Baca: Intan Cantik Menyesal Tak Bisa Kepelaminan Bareng Yusuf Bergaji Rp 30 Juta, karena Sudah Menikah

Baca: BREAKING NEWS - Paskibra Cantik Asal Bogor Ini Hilang Sejak Juli, Fosternya Ada di Tiang Listrik

Misrati juga menjual bawang merah seharga Rp 22.000 per kg yang turun dari Rp 25.000 sejak dua pekan sebelum Lebaran haji. Adapula bawang bombay dibanderol seharga Rp 23.000 yang turun dari harga seblumnya Rp 25.000.

Sementara itu, pedagang lainnya, Hj Siti juga menjual bawang putih kisaran harga yang masih stabil Rp 24.000-26.000 per kg.

"Harga bawang ini fluktuatif cepat sekali berubahnya. Hari ini bisa 24.000, nanti besoknya bisa 24.500 atau naik lagi Rp 1.000 bisa turun Rp 2.000, tapi masih kisaran seperti itu saja harganya untuk saat ini," ucapnya.

Dia juga menjual bawang merah seharga Rp 22.000 per kg, bawang bombay Rp 23.000. Ada pula tomat Rp 7.000 per kg, dan kecambah Rp 12.000 per kg.

Sementara itu, di Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS) per Rabu (15/8/2019) harga bawang merah Rp 25.650 per kg dan harga bawang putih Rp 34.500 per kg. (Banjarmasinpost.co.id/Mariana)