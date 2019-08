SESAAT LAGI! Live Streaming Vidio.com Malaysia vs Thailand & Singapura vs Australia Piala AFF U-18

Jadwal Live Streaming Malaysia vs Thailand di Piala AFF U-18 2019, Live Streaming VIDIO.COM

Sesaat lagi! Link Live Streaming Malaysia vs Thailand di Grup B Piala AFF U-18 2019. Skenario Calon Lawan Timnas U-18 Indonesia dapat diakses mulai pukul 16.00 WIB, Siaran Langsung vidio.com

BANJARMASINPOST.CO.ID - Live streaming Vidio.com menyajikan sejumlah laga calon lawan Timnas U-18 Indonesia di Piala AFF U-18 pada Kamis (15/8/2019) yang sebentar lagi akan sedang berlangsung. Di antaranya Live Streaming Singapura vs Australia, Live Streaming Vietnam vs Kamboja dan Malaysia vs Thailand.

Siaran langsung Vidio.com akan menyiakan tiga pertandingan sekaligus yakni Live streaming Singapura vs Australia, Live Streaming Vietnam vs Kamboja dan Live Streaming Malaysia vs Thailand. Kesemuanya calon lawan Timnas U-18 Indonesia di Piala AFF U-18 2019 dijadwalkan sedang berlangsung sore ini.

Sementara itu, link live streaming Vidio.com laga calon lawan Timnas U-18 Indonesia dapat diakses di laman Vidio.com premier mulai pukul 16.00 Wib.

Timnas U-18 Indonesia telah memastikan diri ke semifinal Piala AFF U-18 2019.

Timnas U-18 Indonesia lolos ke semifinal sebagai juara Grup A Piala AFF U-18 2019 setelah bermain imbang 1-1 melawan Myanmar, Rabu (14/8/2019).

Timnas U-18 Indonesia menjadi juara Grup A dengan mengumpulkan 15 poin hasil dari lima pertandingan.

Tim besutan Fakhri Husaini itu akan melawan runner-up Grup B di semifinal Piala AFF U-18 2019.

Timnas U-18 Indonesia berpeluang melawan Australia, Malaysia, dan Vietnam di babak semifinal.

Australia, Malaysia, dan Vietnam masih berebut dua tempat dari Grup B untuk lolos ke semifinal Piala AFF U-18 2019.