Ancaman 'Teman' Ayu Ting Ting Saat Ibu Bilqis Dikaitkan Raffi Ahmad Ketika Doakan Ruben Onsu

BANJARMASINPOST.CO.ID - Ancaman 'orang dekat' Ayu Ting Ting muncul saat ibu Bilqis itu dikaitkan dengan Raffi Ahmad ketika mendoakan Ruben Onsu di momen ulang tahun.

Ya, 'Orang dekat' Ayu Ting Ting melontarkan sejumlah kalimat ancaman, dan unek-uneknya pada netizen.

Melihat orang dekatnya memberi pembelaan tegas, Ayu Ting Ting pun akhirnya memberikan respon.

Melansir dari unggahan foto instagram Ayu Ting Ting Kamis (15/08/2019).

Baca: Doorprize untuk Tamu Undangan Pernikahan Jessica Iskandar dan Richard Kyle Disediakan, Apakah Itu?

Baca: Akhirnya, Identitas Lucinta Luna Terbongkar Lewat KTP pada Ria Ricis, Nama Muhammad Fatah Disebut

Baca: Tuduhan Rafathar, Raffi Ahmad & Nagita Slavina Sengaja Depak Merry, Kini Mantan Asisten Beri Pesan

Awalnya, Ayu Ting Ting mengunggah foto dirinya dan Ruben Onsu dalam bentuk kolase.

Ayu Ting Ting juga mengucapkan harapan terbesarnya bagi Ruben Onsu.

'Happy birthday to the one and only my brother @ruben_onsu smg sehat, pjg umur, byk rezeki, tmbh sukses, slu syg keluarga, apa yg dinginkan trwujud amin wish u all the best, tdnya mau ucapin nanti smp doi bete eh tp udh ketemu jd ucapin aj hahahahahha luv u a,' tulis Ayu Ting Ting.

Berikut fotonya:

Namun bukan ucapan selamat ulang tahun untuk Ruben Onsu, warganet justru membalas unggahan Ayu Ting Ting dengan sindiran.

Beberapa di antara netizen menyindir dengan ulang tahun Rafathar putra Raffi Ahmad yang juga jatuh tanggal 15 Agustus sama dengan Ruben Onsu.