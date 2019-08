Rp 1.000 Sudah Bisa Makan Sepuasnya, Hanya Ada Pasar Kaget di Mercure Banjarmasin

BANJARMASINPOST.CO.ID - Mercure Banjarmasin kembali menampilkan inovasi terbaru dari segi promosi, khususnya makanan. Mengusung konsep Pasar Kaget, menghadirkan aneka masakan nusantara disajikan dengan pondokan sesuai dengan menu daerahnya.

Salah satu contoh sajian yang tampilkan adalah menu khas Kalimantan seperti Ikan Patin Gangan Asam, Soto Banjar & Ketupat Kandangan. Juga ada menu khas Jawa Barat seperti Soto Bogor, Empal Gentong & Tahu Gejrot, sedangkan dari Sumatera seperti Pecal Mandailing, Rendang Daging & Mie Goreng Aceh.

Selain itu disajikan juga menu – menu angkringan seperti Tempe Mendoan, Cumi Bakar dan Sate Telur Puyuh serta masih banyak lagi sajian daerah lainnya.

Promo yang ditawarkan berlaku setiap hari Kamis – Sabtu mulai pukul 18.00 Wita sampai selesai di Sante Coffee. Menghadirkan nuansa outdoor, tepatnya dipinggir kolam renang yang tentunya akan membawa suasana berbeda.

Gusti Aulia selaku Executive Secretary & PR Mercure Banjarmasin, Jumat (16/8/2019), memaparkan, promo ini sengaja dipilih untuk memanjakan lidah para tamu hotel maupun masyarakat Banua yang gemar berwisata kuliner.

"Kami hadirkan promo ini dengan harga yang ekonomis sesuai dengan temanya Pasar Kaget dengan harga kaget yaitu dengan Rp 1.000, sudah bisa menikmati aneka hidangan sepuasnya atau all you can eat tentunya dengan syarat dan ketentuan yang berlaku," tegasnya.

Wisata kuliner ini sangat pas untuk santap malam bersama keluarga, teman ataupun kolega.

Nah, penasaran dengan promo ini ? Info & pemesanan bisa menghubungi langsung ke Mercure Banjarmasin di 0511 422 8888 atau 0878 1402 1078.

"Kami di sini menyajikan dengan pilihan yang lebih banyak, dan menawarkan suasana makan malam yang menyenangkan di pinggir kolam renang dan diiringi dengan live musik. Dan kami siap melayani jika ada tamu yang ingin merayakan ulang tahun atau arisan di hotel kami dengan konsep seperti ini," pungkas Aulia. (banjarmasin post.co.id/syaiful anwar)