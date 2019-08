Mengisi Kemerdekaan dengan Memajukan Kualitas Pendidikan

Oleh: Rahmad MPd, Dosen IAIN Palangkaraya

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kemerdekaan merupakan sebuah tonggak bahwa suatu Negara telah berhasil untuk mengatur negaranya sendiri diluar kendali kolonialisme. Indonesia telah merdeka selama 74 tahun. Indonesia telah melalui berbagai tantangan hingga sampai saat ini. Indonesia telah melewati tantangan dari dalam (internal) dan dari luar (eksternal). Salah satu upaya untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia (SDM) adalah melalui pendidikan.

Pendidikan merupakan salah satu hak dasar bagi seluruh warga Negara Indonesia. Hal tersebut tertuang pada konstitusi dasar tertulis Indonesia pada pasal 28C yang mengaskan bahwa bahwa setiap orang berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Selanjutnya terkait hak dan kewajiban pendidikan bagi warga Negara dapat dilihat pada pasal 31 ayat 1 yang berisi bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.

Pendidikan yang baik sejatinya tentu akan menghasilkan SDM yang berkualitas. Pendidikan yang baik akan menciptakan anak-anak Indonesia yang berdaya saing serta potensial. Sebagai anak atau pribadi yang berpotensi mereka harus mampu melaksanakan atau menginternalisasi empat pilar pendidikan seperti yang disebut UNESCO. Empat pilar pendidikan tersebut antara lain, learning to know, learning to do, learning tobe, dan learning to live together, empat pilar ini juga apabila kita telaah merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat kita pisahkan dalam diri kita yang juga berkaitan dengan bagaimana hubungan kita dengan sesama yang termuat didalamnya.

Apakah pemerintah tidak peduli akan hak ini, tentu jawabannya tidak. Negara telah mengucurkan dana yang besar untuk perbaikan bidang pendidikan untuk pembangunan fisik maupun nonfisik. Anggaran untuk bidang pendidikan seperti yang kita ketahui sesuai amanat konstitusi dapat dikatakan besar. Namun kualitas pendidikan Indonesia dapat dikatakan masih belum baik. Survei United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO), terhadap kualitas pendidikan di negara-negara berkembang di Asia Pasifik, disebutkan bahwa Indonesia menempati peringkat 10 dari 14 negara. Sedangkan untuk kualitas para guru, kualitasnya berada pada level 14 dari 14 negara berkembang. Kemudian berdasar survei Political and Economic Risk Consultant (PERC), kualitas pendidikan di Indonesia berada pada urutan ke-12 dari 12 negara di Asia, posisi Indonesia berada di bawah Vietnam. Selanjutnya berdasar data yang dilaporkan The World Economic Forum Swedia (2000), Indonesia memiliki daya saing yang rendah, yaitu hanya menduduki urutan ke-37 dari 57 negara yang disurvei di dunia.

Sebagian permasalahan ini tentu menjadi peringatan bagi kita bersama bahwa kemerdekaan negara masih terus berlanjut dengan proses peningkatan kualitas masyarakat Indonesia. Peningkatan kualitas manusia tentu harus menjadi prioritas kita bersama agar mampu bersaing pada zaman globalisasi seperti sekarang. Hal ini ditambah dengan fakta bahwa Indonesia saat ini memasuki era bonus demografi yang terjadi dikarenakan berubahnya struktur umur penduduk yang ditandai dengan menurunnya rasio perbandingan antara jumlah penduduk nonproduktif (usia kurang dari 15 tahun dan 65 tahun keatas).

Berdasar data yang diperoleh melalui buku profil generasi milenial yang diterbitkan oleh Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bahwa bonus demografi ini telah dimulai sejak 2012 dan diperkirakan akan berakhir sekitar 2036-2037. Untuk pulau Kalimantan, provinsi yang masa bonus demografinya berakhir pertama kali adalah Provinsi Kalimantan Selatan yang diperkirakan terjadi pada 2033.

Bonus demografi ini akan mengakibatkan berkurangnya biaya untuk pemenuhan kebutuhan penduduk usia tidak produktif sehingga berakibat sumber daya yang ada akan dapat dialihkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Potensi besar Indonesia menjelang Indonesia emas tentu apabila tidak dimaksimalkan dengan baik, maka potensi tersebut menjadi sia-sia. Indonesia merupakan negara yang besar, negara yang hebat dan negara yang mampu untuk terus berlari mengusahakan kemajuannya. Namun sayangnya saat ini masih terasa tertidur dan belum bangun dari mimpinya. Pendidikan menjadi sebuah jalan untuk membangkitkan potensi bangsa ini melalui pendidikan yang berkualitas sehingga cita-cita founding fathers dapat terwujud dengan baik.

Pengorbanan berupa kerja keras, kerja cerdas, etos menuju perbaikan, serta komitmen sungguh-sungguh untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pribadi maupun masyarakat luas menjadi tuntutan bersama. Kualitas pendidikan tentu menjadi tanggung jawab keluarga, sekolah dan pemerintah. Ikhtiar negara dalam bidang pendidikan salah satunya melalui PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (SPN).

Standar nasional pendidikan seperti kita ketahui bersama memiliki fungsi sebagai acuan atau dasar dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan demi mewujudkan pendidikan nasional yang berkualitas. Kemudian standar pendidikan nasional bertujuan membentuk karakter serta peradaban bangsa yang bermanfaat.

Mengisi kemerdekaan dengan meningkatkan kompetensi diri para peserta didik tentu menjadi sebuah usaha bersama yang harus terus dilakukan.

Semoga dengan momen Kemerdekaan Ke-74 RI, bahkan untuk tema perayaan kemerdekaan ini pun telah menyadari pentingnya SDM yang berkualitas. Itu dibuktikan dengan perubahan tema yang semula Menuju Indonesia Unggul menjadi SDM Unggul Indonesia Maju. Semoga Indonesia makin maju dan terus menjadi negara yang terbuka, toleran serta ramah bagi semua unsur golongan yang ada. (*)