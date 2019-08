Tersingkir Nagita Slavina dan Luna Maya dari Nominasi Wanita Tercantik Dunia, Nasib Syahrini?

BANJARMASINPOST.CO.ID - Nominasi wanita cantik versi TC Candler diumumkan, Luna Maya dan Nagita Slavina tersingkir, Syahrini?

Seperti diketahui nama, Nagita Slavina, Syahrini dan Luna Maya masuk di nominasi wanita Indonesia tercantik 2019 versi majalah TC Candler Indonesia.

TC Candler telah memulai voting nominasi untuk The 100 Most Beautiful Faces & The 100 Most Handsome Faces of 2019.

Voting ini telah dimulai sejak bulan Juni silam. Nantinya akan terpilih 100 seleb dunia masuk ke dalam nominasi.

Voting dari TC Candler justru memberi kesempatan untuk melihat siapa 'yang lebih baik' di antara Syahrini, Nagita Slavina atau Luna Maya dan beberapa nama lainnya.

Pantauan Banjarmasinpost.co.id dari Instagram TC Candler, hingga saat berita ini diturunkan Luna Maya 24 ribu lebih komentar dan likes yang ia miliki sudah lebih dari 22.209.

Foto Luna Maya tersebut diunggah pada Senin (5/8/2019) di akun Instagram TC Candler.

Sementara Syahrini yang fotonya telah diunggah Instagram TC Candler pada Sabtu (3/8/2019) telah dikomentari 4.410 pengguna Instagram dan disukai 5.214 kali.

Sedangkan Nagita Slavina, Nagita Slavina yang fotonya telah diunggah Instagram TC Candler pada Rabu (31/07/2019) telah dikomentari lebih dari dua ribu kali dan mendapatkan likes hingga 22 ribu lebih.

Bagaimana cara memberikan dukungan untuk para artis?