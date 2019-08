Sehari, Tapin Dilanda Enam Kali Kebakaran Lahan, Lokasi Sulit Diakses, Rantau Dinaungi Asap Pekat

BANJARMASINPOST.CO.ID, RANTAU - Pos Komando Pencegahan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin sepi.

Semua kekuatan personel gabungan dan peralatan mobil tangki pemadam serta mesin pompa air portabel dikerahkan untuk melakukan pemadaman kebakaran lahan di Desa Papagan Makmur, Kecamatan Tapin Tengah, Kabupaten Tapin, Minggu (18/7/2019).

Hingga kini, Kabupaten Tapin belum merdeka dari kebakaran lahan. Sehari ini, Kabupaten Tapin dilanda kebakaran lahan di enam titik api.

Kebakaran lahan itu menimbulkan asap pekat ke langit Bumi Ruhui Rahayu. Parahnya, angin kencang dan sebagian titik api tak dapat diakses personel darat Satgas gabungan Karhutla.

Baca: BREAKING NEWS - Lagi, Keracunan Massal Terjadi di Kabupaten Kapuas, Kali Ini 80 Warga Desa Dadahup

Baca: Tanahlaut Kucurkan Dana Rp 2.889 M untuk Pemasangan Pipa PDAM, Dukung Spam Regional Banjar Bakula

Berikutnya ini laporan yang dihimpun reporter Banjarmasinpost.co.id dari Pusdalops BPBD Kabupaten Tapin.

Laporan Sub Satgas 9 – 01

Nama Petugas : JAILANI

Lokasi Bertugas : Ds Masta Kec.Bakarangan

Kejadian Bencana : *Kebakaran lahan nonproduktip*

Lokasi Kejadian : Ds Masta kec.bakarangan

Waktu Kejadian : Minggu 18 Agustus 2019

Pukul : 14.00 Wita

Titik Koordinat :

Jenis Lahan Terbakar : Semak Belukar (Non Produktif)

Luas Lahan Terbakar : (±) Ha

Upaya Yang Dilakukan : Tim Sub Satgas 9-01 ,TNI,POLRI Cuma Memantau dari kejauhan dikarenakan tidak ada akses jalan menuju ke titik api

Kondisi Saat Ini : Untuk api ada penurunan, asap menipis

Laporan Sub Satgas 9 – 02

Nama Petugas : Salahudin Ayub

Lokasi Kejadian : Desa Papagan Makmur, Kec. Tapin Tengah Kab. Tapin

Waktu Kejadian : Minggu, 17 Agustus 2019

Pukul : 14.30 Wita

Titik Koordinat : 2.9726, 115.03749, 50.0m, 351

Jenis Lahan Terbakar : Semak Belukar (Non Produktif)

Luas Lahan Terbakar : (±) 20Ha

Kondisi Saat Ini : Tim TRC, Subsatgas 09-02, Bpbd, PUSDALOPS-PB,langsung menuju lokasi untuk Api cukup besar untuk api terbagi berbagai titik, sumber air dekat titik lokasi dan bisa di lakukan dengan mesin fortable ,dan untuk cuaca disana Hujan ringan

Keterangan : Tim masih melakukan proses pemadaman

Laporan Sub Satgas 9 – 03

Nama Petugas : Riyandie Prana Bakti

Lokasi Bertugas : Desa Lawahan, Tapin Selatan

Kejadian Bencana : Kebakaran Hutan Dan Lahan

Lokasi Kejadian : Matang Asam

Waktu Kejadian : Minggu, 17 Agustus 2019

Pukul : 13.30 Wita

Titik Koordinat : -3°0'4", 115°5'32",

Jenis Lahan Terbakar : Semak Belukar (Non Produktif)

Luas Lahan Terbakar : (±) Ha

Kondisi Saat Ini : Tim Subsatgas 09-03, Bpbd, Tni Polri Dan Masyarakat, Sedang Melakukan Pemadaman Dengan Menggunakan Ranting Ranting Pohon

Keterangan : Ini asal api dari 3 (TIGA) titik kemarin, oleh karena tidak bisa di padamkan dengan satgas darat dan tidak ada sumber air di dekat lokasi, maka api tersebut merambat hingga bertambah titik lagi yang dapat di sebutkan masuk daerah Desa Matang asam Kec. Tapin Selatan

Laporan Sub Satgas 9-04

Nama Petugas : M. Ustaza

Lokasi Bertugas : Kelurahan Raya Belanti Kecamatan Binuang

Kejadian Bencana : Kebakaran hutan dan lahan

Lokasi Kejadian : Desa Pulau Pinang RT 4 RW 3

Waktu Kejadian : Minggu, 18 Agustus 2019

Pukul : 10.54 Wita

Jenis Lahan Terbakar : Semak Belukar (non produktif)

Luas Lahan Terbakar : ±2 Ha

Upaya Yang Dilakukan : Tim Sub Satgas 9-04,TNI,POLRI,melakukan pemadaman menggunakan Mobil tanki dan mesin portable

Kondisi Saat Ini : Api sudah berhasil dipadamkan

Personil di lapangan : BPBD, Polisi, TNI, BPK Balantak, BPK SAPAT, BPK 010 Mandiri Tambarangan, BPK Kartika dan satuan Sub Satgas 09-04 Raya Balanti dan masyarakat setempat

Laporan Sub Satgas 9 – 07

Nama Petugas : Taufik Rahman

Lokasi Kegiatan : Desa Sungai Rutas Hulu Kec. Candi Laras Selatan Kab. Tapin

Kejadian Bencana: Kebakaran Lahan

Waktu Kejadian : Minggu,18 Agustus 2019

Pukul : 11.55 Wita

Jenis Lahan : Semak Belukar

Luas Lahan : (-+) 1,5 Ha

Jenis Lahan : Kebun Cabe

Luas Lahan : (-+) 0,5 Ha

Upaya Yg Di Lakukan : Pemadaman Dilakukan Dengan Waterboombing Dan Dibantu Masyarakat Dengan Menggunakan Mesin Portable

Kondisi Saat Ini : Api Sudah Dapat Dipadamkan

Personil Di Lapangan : Tim Sub Satgas 09 - 07 Bpbd ,Tni ,Polri Dan Masyarakat Desa Sungai Rutas Hulu Kec. Candi Laras Selatan

Laporan Sub Satgas 9-08

Nama Petugas : JAINI

Kejadian Bencana : Kebakaran hutan dan lahan

Lokasi Kejadian : Desa binderang (Samping Komplek Perumahan Anugerah Binderang Kec. Lokpaikat Kab. Tapin)

Waktu Kejadian : Minggu, 18 Agustus 2019

Pukul : 11.00 Wita

Jenis Lahan Terbakar : Semak Belukar (eks kebun karet)

Luas Lahan Terbakar : ± 0,1 Ha

Upaya Yang Dilakukan : Tim TRC,Sub SATGAS 9-08, melakukan pemadaman menggunakan Mobil tanki dan mesin portable

Kondisi Saat Ini : Tim masih berupaya melakukan pemadaman

Keterangan : Api berjarak ± 5 M dari jalan raya A. Yani Desa Binderang Kec. Lokpaikat, api sudah tidak terlihat tapi masih ada asap tipis

Personil di lapangan : tim Sub Satgas 09, BPBD Kab. Tapin, TNI, Polri, Bapara, ORARI. (Banjarmasinpost.co.id/ Mukhtar Wahid)