Zulkipli Tak Mengira Mendapatkan Honda Beat di Goes To Maritim Safety KSOP Banjarmasin

BANJARMASINPOST.CO.ID - Rasa senang bercampur gembira dialami Muhammad Zulkipli. Lelaki ini sangat beruntung sekali telah mendapatkan sebuah motor matik jenis Honda Beat warna putih.

Warga Jalan Ampera RT48, no 13, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin ini adalah salah satu dari 1.000 peserta dalam mengikuti kegiatan Goes To Maritim Safety.

Pada saat nomor semua peserta diambil oleh Kepala Kantor KSOP Kelas I Banjarmasin, Capt Mugen S Sartoto, ketika nomornya disebutkan 0598, ternyata nomor itu adalah nomor yang dimiliki Zulkipli.

Acara itu dilaksanakan di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, Jalan Barito Hulu, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Minggu (18/8/2019) pagi sekitar pukul 07.20 Wita.

Zulkipli yang ditanya apakah sebelumnya ada mimpi mendapatkan hadiah, menuturnya tidak. Namun ternyata lelaki ini selalu mengikuti beberapa event Gowes di Banjarmasin.

"Saya sering mengikuti gowes di Banjarmasin,"ujarnya gembira.

Baca: Kecelakaan Maut di Lianganggang Banjarbaru, Rico Syok Melihat Jenazah Mamanya di RSUD Idhaman

Seperti diberitakan, sekitar 1.000 peserta mengikuti kegiatan Goes To Maritim Safety. Acara ini dilaksanakan di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, Jalan Barito Hulu, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Minggu (18/8/2019) pagi sekitar pukul 07.20 Wita.

Kegiatan ini dalam rangka memeriahkan HUT Kemerdekaan RI ke 74, yang mana dari Insan Maritim bekerjasama dengan pihak Kantor KSOP Kelas I Banjarmasin, bekerjasama dengan stakeholder untuk mengandeng komunitas goweser yang ada di Banjarmasin. (banjarmasinpost.co.id/jumadi)