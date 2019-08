Hasil Liga Spanyol Atletico Madrid vs Getafe, Morata Cetak Gol Kemengan Atletico, Skor Akhir 1-0

BANJARMASINPOST.CO.ID -Alvaro Morata mencetak gol semata wayang kemenangan Atletico Madrid atas Getafe di pekan pertama Liga Spanyol, pada Minggu atau Senin (19/8/2019) dini hari itu WIB.

Dilansir dari Kompas.com, pertandingan Atletico Madrid vs Getafe menjadi penutup pekan ke-1 Liga Spanyol 2019-2020.

Laga yang digelar di Stadion Wanda Metropolitano pada Minggu atau Senin (19/8/2019) dini hari itu WIB berakhir untuk kemenangan Atletico dengan skor 1-0.

Los Colchoneros, julukan Atletico, meraih kemenangan berkat gol semata wayang yang diciptakan oleh Alvaro Morata pada menit ke-23.

Kendati begitu, pertandingan ini berjalan cukup keras mengingat adanya dua kartu merah untuk masing-masing tim.

Kartu merah perdana diberikan wasit untuk pemain Getafe, Jorge Molina, pada menit ke-38.

Selanjutnya, pada menit ke-42, giliran pemain Atletico, Renan Lodi, yang diusir karena menerima dua kartu kuning.

Tim peraih poin penuh lainnya adalah Real Madrid,

Selain laga Atletico Madrid vs Getafe, tersaji pula pertandingan Espanyol vs Sevilla dan Real Betis vs Real Valladolid.

Espanyol gagal mendulang kemenangan di kandang mereka sendiri. Klub sekota Barcelona itu kalah 0-2 dari Sevilla.