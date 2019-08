LIve Streaming Manchester United vs Wolverhampton, Serigala yang Menghantui Setan Merah

Para pemain Manchester United merayakan gol yang dicetak ke gawang Chelsea dalam laga Liga Inggris di Stadion Old Trafford, 11 Agustus 2019.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Live Streaming Liga Inggris Manchester United vs Wolverhampton Wanderers akan digelar di Stadion Molineux, Selasa (20/8/2019) dini hari waktu setempat.

MANCHESTER United melewati laga pertamanya di Liga Inggris 2019/2020 dengan kemenangan besar atas Chelsea. Namun pada pekan kedua, The Red Devils bakal menghadapi ujian berat. Selasa (20/8) dini hari mereka bertandang ke Stadion Molineux menghadapi markas Wolverhampton Wanderers.

Bagi Setan Merah, stadion berkapasitas 32 ribu penonton ini adalah salah satu stadion yang sangat mereka benci.

Di luar tim The Big Six, MU memang selalu punya lawan yang menyulitkan mereka. Pada awal 2000-an, West Ham United dan Middlesbrough adalah lawan yang kerap membuat Setan Merah kesulitan. Dan kini sejak pergantian dekade, The Wolves yang acap menjadi batu sandungan mereka.

Molineux sudah menjadi tempat yang menyulitkan bagi MU, bahkan sejak Sir Alex Ferguson masih menjadi manajer mereka. Kala itu di pekan ke-26 Liga Primer 2010/2011, Dimitar Berbatov dkk dipaksa kehilangan tiga poin pertamanya musim itu.

Baca: Skor Akhir Manchester City vs Tottenham Hotspur 2-2, Heading Lucas Moura Selamatkan Lilywhites

Ole Gunnar Solskjaer juga mengalami kesulitan yang sama dengan sang mentor. Di venue tersebut musim lalu, timnya kalah dua kali. Keduanya dengan skor identik 1-2. Pada laga Piala FA, Wolves unggul dua gol terlebih dahulu lewat Raul Jimenez dan Diogo Jota. Sementara pada lanjutan laga Liga Primer Inggris, MU gagal mempertahankan keunggulan satu golnya. Diogo Jota berhasil menyamakan skor 1-1, sebelum Chris Smalling membuat gol bunuh diri yang memenangkan Wolves. Ketika masih ditangani Jose Mourinho pada paruh pertama musim lalu, MU juga hanya mampu bermain imbang 1-1 di Old Trafford pada September 2018.

Wolves sendiri musim lalu menjadi salah satu klub yang tampil cukup impresif dan mengakhiri klasemen pada peringkat teratas di luar klub The Big Six. Dengan poin 57, tim besutan Nuno Espírito Santo itu menempati peringkat ketujuh dan mendapat tiket ke babak kualifikasi Liga Europa.

Saat ini, seluruh pencetak gol Wolves ke gawang MU musim lalu, Joao Moutinho, Diogo Jota, dan Raul Jimenez, masih berseragam kuning hitam. Ketiganya juga menjadi starter ketika Wolves bermain imbang tanpa gol dengan Leicester City pada pekan pertama. Jota bahkan menjadi salah satu pencetak gol di laga kualifikasi Liga Europa melawan wakil Armenia, Pyunik, Kamis (15/8).

Baca: Klub Tetangganya Nyaris Bangkrut, Manchester United dan Manchester City Pun Diminta Bantuan

Meski demikian, Solskjaer yakin kali ini hasilnya akan berbeda. Meski tak menampik Wolves akan membuat timnya kesulitan, namun ia yakin timnya tak akan terpeleset lagi untuk keempat kalinya. ”Anda harus memulai pertandingan dengan pikiran positif, teguhkan niat, dan berpikirlah akan meraih kemenangan,” ujarnya seperti dilansir dari Tribal Football.

Sementara Nuno Espírito Santo menilai catatan rekor yang dimiliki timnya saat menjamu MU adalah satu hal yang tidak penting. Bagi manajer asal Spanyol itu, MU selalu merupakan tim yang sulit ditaklukkan.

”Pertemuan masa lalu itu tidak penting, ini semua soal Senin [Selasa dini hari]. Ini akan menjadi tantangan yang sangat, sangat sulit,” kata Nuno dilansir dari Goal. ”Ini adalah pertandingan lain, pastinya, benar-benar berbeda dari apa yang kami lakukan [kepada mereka] di masa lalu. Kami akan melawan tim yang sangat tangguh – mereka punya banyak pemain fantastis, di semua lini. Kami ingin bersaing. Kami ingin bermain,” ucapnya.(tribunnews/dod)