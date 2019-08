Stephanie Poetri Umumkan Bergabung dengan Label 88Rising, Ikuti Jejak Rich Brian dan NIKI

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pelantun lagu "I Love You 3000" Stephanie Poetri Dougherty mengumumkan telah bergabung dengan label 88Rising.

Hal itu disampaikan putri penyanyi Titi DJ seusai manggung di "Head in the Clouds" Festival di Los Angeles, Amerika Serikat, Sabtu (17/8/2019) waktu setempat.

Dalam video yang diunggah akun YouTube The Lunch Table, Stephanie ditanyakan kemungkinannya bergabung dengan 88Rising seusai manggung di festival yang dihelat label yang juga menaungi Rich Brian dan Niki Zefanya tersebut.

"Aku baru saja melakukannya," kata Stephanie seraya tertawa seperti dikutip Kompas.com, Senin (19/8/2019).

Kemudian, Stephanie baru menyadari apakah ia sudah dapat menyebarkan kabar tersebut kepada publik.

"We'll see," ujar perempuan yang akrab disapa Meni tersebut.

Stephanie Poetri menjadi penampil kejutan di Head in the Clouds Festival.

Ia menghibur penonton di sela-sela penampilan dua artis 88Rising lainnya, Dumbfounded dan August 08.

Stephanie juga mengunggah foto di akun Instagram-nya, @stephaniepoetri, usai manggung di Head in the Clouds Festival.

"This is crazy!!! first year spending 17 agustus not in indo,, but glad i could still represent thanks to everyone who cheered me on! cant wait for yall to see whats next," tulis Stephanie Poetri.

Head in the Clouds Festival merupakan sebuah festival musik bergengsi yang menampilkan berbagai musisi Asia ternama, seperti boyband iKON, Jackson Wang hingga Rich Brian.

Festival ini diselenggarakan oleh label musik 88Rising. Sebelum Stephanie Poetri, Rich Brian dan Niki Zefanya yang berdarah Indonesia sudah lebih dahulu bergabung dengan label tersebut dan berkarier di Amerika Serikat.

