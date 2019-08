Doa Dita Soedarjo ke Denny Sumargo Soal Cinta, Sempat Ungkap Sifat Irwan Mussry, Suami Maia Estianty

BANJARMASINPOST.CO.ID - Doa Dita Soedarjo untuk Denny Sumargo Soal Cinta, Sempat Ungkap Watak Irwan Mussry, Suami Maia Estianty

Selain pernah berhubungan dengan Denny Sumargo, Dita Soedarjo sempat mengungkap sifat asli suami Maia Estianty, Irwan Mussry.

Setelah lama membongkar sikap Irwan Mussry, suami Maia Estianty, kini Dita Soedarjo kembali berkomentar perihal Denny Sumargo.

Seperti yang diketahui, hubungan pengusaha Dita Soedarjo dan artis Denny Sumargo akhirnya kandas beberapa bulan lalu.

Kini, Dita Soedarjo mengungkapkan bahwa dirinya dan Denny Sumargo tak lagi menjalin komunikasi.

Meski terkadang merasa rindu pada Denny Sumargo, namun Dita Soedarjomengungkapkan bahwa dirinya tak ada niatan untuk kembali menjalin hubungan dengan mantan kekasihnya tersebut.

"Kangen as friends yes lah no matter what dia orangnya baik banget,"

"Hubungan yang tidak cocok menjadi pacar bukan berarti menjadi teman nggak cocok, hahahahahaha," ungkap Dita Soedarjo saat dihubungi Grid.IDmelalui pesan singkat, Senin (19/8/2019).

Bahkan, Dita Soedarjo berdoa dan berharap agar Denny Sumargo segera mendapatkan jodoh.

"God loves him so much, God saved him, ya. Denny berhak bahagia dan dia 11 tahun lebih tua, jadi wajar aja dia mendapatkan pengganti lebih cepat daripada saya,"