BANJARMASINPOST.CO.ID - Film Gundala berikan pengalaman pertama bagi penonton, ini kata sang sutradara, Joko Anwar.

Film superhero Gundala, selain menjadi film superhero pertama Indonesia yang disutradarai oleh Joko Anwar.

Selain itu, Film Gundala juga akan menjadi film yang berteknologi Dolby Atmos.

Melalui unggahan Instagram, sutradara Gundala, Joko Anwar membagi informasi tentang proyek film Gundala.

Sabtu lalu (13/7/2019) Joko Anwar memposting foto kru sound mixing film Gundala seperti dikutip Banjarmasinpost.co.id dari Tribun Jateng Selasa, (20/08/2019).

Di belakang terdapat layar yang menampilkan judul film Gundala yang akan tayang di bioskop tahun ini.

"It's a wrap! Gundala audio final mixing in Dolby Atmos. Pertama untuk film Indonesia. It sounds so kece banget, teman-teman!" tulisnya.

Tag lokasi postingan tersebut diunggah di Kantana Studio, yakni studio sound mixing yang berda di Bangkok, Thailand.

Pengumuman Gundala akan berteknologi Dolby Atmos telah diungkapkan sejak Mei lalu.

Dalam konferensi pers film Gundala, Joko Anwar menyebutkan jika Gundala adalah film Indonesia pertama yang menggandeng teknologi ini.