LIVE INDOSIAR - Link Live Streaming Persija Jakarta vs Kalteng Putra di Liga 1 2019 Sore ini

Laga Persija Jakarta Vs Kalteng Putra, Lanjutan Liga 1 2019, Tayang Selasa Sore di Indosiar dan Vidio.com



BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan laga Persija Jakarta Vs Kalteng Putra Liga 1 2019, Selasa (20/8/2019) sore ini yang disiarkan langsung Indosiar dan Vidio.com.

Pertandingan Persija Jakarta vs Kalteng Putra akan disiarkan via live streaming Indosiar atau Vidio.com. Kick off dimulai pukul 15.30 WIB.

Link live streaming Persija Jakarta vs Kalteng Liga 1 2019 Putra ada di akhir artikel.

Persija Jakarta saat ini dalam kondisi terpuruk di klasemen Liga 1 2019 setelah tidak konsisten dalam setiap pertandingannya.

Bahkan posisi Persija di atas Semen Padang sebagai penghuni dasar klasemen.

Kondisi tersebut tentu tidak menguntungkan bagi Persija Jakarta sebagai tim ibukota.

Persija harus bangkit dari kondisi saat ini jika ingin terus berjuang mencapai posisi papan tengah.

JIka terus dalam kondisi tidak memiliki tim yang solid, maka tim Macan Kemayoran siap-siap berlaga di Liga 2 musim depan.

Sebab jurang degradasi sengat dekat dan malah riskan terpeleset.