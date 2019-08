Putri Gading Marten dan Gisella Anastasia, Gempita Direkrut Jadi Anggota Band Honne

BANJARMASINPOST.CO.ID - Nyanyian viral Gempita, putri Gisella Anastasia dan Gading Marten buat geger media sosial.

Tagar gara-gara Gempi muncul di twitter setelah postingan Gading Marten yang dipotong dari video Gisella Anastasia.

Semua berawal dari aksi Gempita Nora Marten, putri Gading Marten dan Gisella Anastasia menyanyikan lagu berjudul Location Unknown yang dipopulerkan oleh Honne.

Penyanyi aslinya, Honne pun ikut mengomentari aksi menggemaskan Gempi kala menyanyikan lagu tersebut.

Diwartakan sebelumnya, Gempi tampak tiba-tiba mengaku ingin bernyanyi lagu yang disukai oleh sang papa, Gading Marten.

Gempi kemudian menyanyikan kembali lagu itu sambil bersandar di bahu orang yang duduk di sebelahnya.

"I miss you...," nyanyi Gempi yang kemudian lupa liriknya.

"My location unknown tryna find a way back home to you again. I gotta get back to you gotta gotta get back to you," nyanyi Gempi lagi.

Namun, yang membuat gemas, Gempi mengaku hanya hafal bagian reff lagu. "Aku hanya tau reff-nya, Ma," kata Gempi.

"Iya, enggak apa-apa. Kebanyakan orang begitu," jawab Gisel sambil tertawa karena tingkah polos Gempi.

