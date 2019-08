Saingi Agnez Mo, Stephanie Poetri Masuk Label Musik Amerika Bersama Brian Rich

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saingi Agnez Mo, Stephanie Poetry pelantun lagu I Love You 3000, berhasil susul Rich Brian & bergabung di label musik Amerika Serikat 88 Rising.

Putri diva Titi DJ ini berhasil go internasional. Stephanie Poetri pelantun lagu I Love You 3000 kini bernaung di agensi 88 Rising bersama Rich Brian.

Stephanie Poetri tengah naik daun menyusul pendahulunya, Rich Brian menuai kesuksesan.

Bahkan baru-baru Stephanie ini telah tampil di panggung Head in The Clouds 88 pada, Sabtu (17/8/2019).

Rupanya penampilan perdana Stephanie Poetri ini mampu menghipnotis para penonton,

Dalam penampilan perdananya tersebut, gadis 19 tahun ini membawakan lagu andalannya yaitu I Love You 3000.

Sontak lagu yang memang sudah terkenal di Indonesia ini berhasil membuat penampilan Stephanie Poetry makin menuai pujian.

Setelah tampil di panggung Head in The Clouds 88, Stephanie Poetri mengungkapkan rasa bahagianya melalui postingan yang ia unggah di Instagram pada Senin (19/8/2019).

"This is crazy!!! first year spending 17 agustus not in indo,, but glad i could still represent thanks to everyone who cheered me on! cant wait for yall to see whats next,"

("Ini gila!!! tahun pertama tidak menghabiskan momen 17 agustus di Indo,, tapi bahagia aku masih bisa merepresentasikannya, terima kasih semua yang telah menyemangatiku! tak sabar menunggu kalian melihat apa yang terjadi selanjutnya,)" tulis Stephanie Poetri.

