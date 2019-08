Kenaikan Siginifkan Harga Emas Antam, Tak Pengaruhi Daya Beli Masyarakat di Banjarmasin

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Selama sepekan terakhir emas antam mengalami tren kenaikan harga yang cukup signifkan, kenaikan pun sempat mencapai Rp 15.000 di angka Rp 770 ribuan per gram.

Lonjakan tren kenaikan harga tersebut dikatakan Kepala Butik Emas Logam Mulia (LM) Banjarmasin Thamrin Latief, penjualan emas antam di butik LM tetap stabil.

"Mengenai kenaikan harga yang cukup signifikan, tidak terlalu mempengaruhi daya beli masyarakat Banjarmasin karena masyarakat Banjarmasin sudah memahami bahwa emas logam mulia tujuannya untuk investasi jangka panjang," jelasnya kepada Banjarmasinpost.co.id, Rabu (21/8/2019).

Ditambahkannya, meskipun bersifat fluktuatif nilai emas semakin tahun cenderung semakin tinggi sehingga sangat baik untuk investasi jangka panjang.

Terkait harga yang melambung, Thamrin mengatakan untuk buyback pun tidak terlalu signifikan atau masih normal.

Konsumen menjual sesuai kebutuhan sehingga buyback tidak ada lonjakan volume.

Selama Agustus tepatnya per 20 Agustus 2019, penjualan di Butik Emas LM Banjarmasin mencapai 19,799 Kg.

Volume penjualan masih belum menyamai edisi Juli 2019 yang terjual sebesar 33,975 kg.

Per hari ini Rabu (21/8/2019), harga emas antam mengalami kenaikan sebesar Rp 7.000 di angka Rp 768.000 per gram, sedangkan harga buyback atau beli kembali oleh pihak Butik LM Rp 6.000 di angka Rp 684.000 per gram.

"Di bulan Agustus ini masih belum ada promo, penjualan masih di harga normal. Namun tetap seperti biasa, ada potongan harga 0,45 persen dengan menyertakan NPWP saat transaksi," pungkasnya.

(Banjarmasinpost.co.id/Mariana)