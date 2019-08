Inilah Penampakan Yeezy 500 dalam Warna Putih Tulang, Mau Tahu Infonya Klik di Sini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kanye West dan adidas akan kembali meluncurkan sneakers Yeezy akhir pekan ini.

Yeezy terbaru yang dimaksud adalah seri 500 berwarna putih tulang sehingga disebut "Bone White".

Bagian atas (upper) Yeezy 500 Bone White terbuat dari bahan suede, kulit sapi premium dan mesh. Semuanya dalam warna putih tulang.

Sneakers ini juga memiliki lapisan karet di sepanjang midsole kaki untuk memberikan topangan dan daya tahan terhadap abrasi, dengan detail reflective piping di sekitar lubang tali sepatu yang membuatnya terlihat dalam kondisi cahaya redup.

Walau bukan termasuk kategori sepatu olahraga, namun bantalan adiPRENE+ disertakan guna menahan benturan serta mengoptimalkan rebound, sementara outsole dengan material karetnya yang ringan memberikan traksi.

Yeezy 500 terakhir kali dirilis tahun lalu. Tidak seperti seri Yeezy 350 V2 atau 700 yang lebih dulu keluar varian barunya, seri 500 baru mendapatkan warna berbeda tahun ini.

Seperti Yeezy 700 Wave Runner yang muncul sebelumnya, seri ini juga akan hadir dalam ukuran sekeluarga, dewasa, anak, dan bayi, walaupun di Indonesia kemungkinan hanya akan tersedia ukuran dewasa.

Sedangkan untuk harganya, di AS ukuran dewasa adalah 200 dollar AS, ukuran anak 130 dollar AS and bayi 100 dollar AS.

Yeezy 500 Bone White akan tersedia pada tanggal 24 Agustus 2019 di toko adidas Pacific Place, Invincible Pacific Place, HIDE Plaza Senayan dan secara online di KLIK DISINI. shop.adidas.co.id

