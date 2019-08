Jadwal Liga Spanyol 2019 Pekan 2, Real Madrid vs Real Valladolid & Barcelona, Live Bein Sports 1

Live Streaming Real Madrid vs Real Valladolid di Liga Spanyol, Live Streaming Bein Sports 1

Jadwal Siaran Langsung Liga Spanyol 2019 Pekan 2 Real Madrid vs Real Valladolid dan Barcelona vs Real Betis akhir pekan ini via Live Streaming Bein Sports 1

BANJARMASINPOST.CO.ID - Laga pekan 2 Liga Spanyol 2019 via Live Streaming Bein Sports 1 akan menayangkan laga Real Madrid vs Real Valladolid, Sabtu (24/8/2019) dini hari

Live Streaming Real Madrid vs Real Valladolid kemungkinan akan tayang secara Siaran Langsung SCTV dan Live Streaming Bein Sports 1

Selain itu, pada hari selanjutnya ada laga Barcelona vs Real Betis. Dan Live Streaming Real Madrid vs Real Valladolid di Liga Spanyol pekan pertama ditayangkan pada pukul 23.55 WIB.

Jadwal pekan ke-2 Liga Spanyol berpeluang menampilkan kembalinya kapten Barcelona, Lionel Messi, setelah sembuh dari cedera.

Lionel Messi harus melewatkan pekan pertama Liga Spanyol musim 2019-2020 karena cedera kaki.

Ketidakhadiran Messi ternyata membuat Barcelona kesulitan.

Barcelona langsung menelan kekalahan 0-1 dari Athletic Bilbao pada pekan pertama Liga Spanyol.

Hasil tersebut membuat Barcelona untuk sementara menempati peringkat ke-15 di ajang itu.

Sementara musuh bebuyutan Barcelona, Real Madrid, berhasil menempati posisi puncak pada klasemen pekan pertama Liga Spanyol.