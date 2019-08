LIVE SCTV - Cara Live Streaming Dinamo Zagreb vs Rosernborg di Play Off Liga Champions Malam Ini

Siaran langsung SCTV dan Live Streaming Dinamo Zagreb vs Rosernborg di Play Off Liga Champions digelar Kamis (22/8/2019) dini hari, sesaat lagi

Link Live Streaming Dinamo Zagreb vs Rosernborg di Play Off Liga Champions bisa diakses via Vidio.com (premier) dan siaran langsung SCTV mulai pukul 02.00 Wib.

Ada tiga jadwal pertandingan Liga Champions untuk malam ini, dua laga dari jalur juara sedangkan satunya dari juara liga.

Dilansir dari tribunjogja.com, dari jalur juara, akan berduel Dinamo Zagreb (Kroasia) versus Rosenborg (Norwegia) dan Young Boys (Swiss) vs Red Star Belgrade (Serbia).

FK Crvena Zvezda alias Red Star merupakan juara Liga Champions - ketika masih bernama Piala Champions - musim 1990-1991.

Ketika itu, Red Star menang adu penalti atas juara Perancis, Marseille, di Bari, Italia.

Musim lalu, Red Star lolos ke fase grup dan sempat menyulitkan Liverpool.

Salah satu nama familiar lain yang akan tampil pada babak play-off Liga Champions malam ini adalah Nicklas Bendtner.