Sindiran Wijaya Saputra Saat Nyanyian Gempita Putri Gading Marten-Gisella Anastasia Viral

BANJARMASINPOST.CO.ID - Nyanyian Gempi 'kode' Gisella Anastasia-Gading Marten rujuk, Wijaya Saputra 'sindir' lewat Instagram.

Beberapa hari terakhir, nama putri Gisella Anastasia dan Gading Marten, Gempita Nora Marten atau Gempi mendadak jadi obrolan di sosial media.

Selain di Instagram, Gempi lagi-lagi menjadi trending topik di Twitter karena ia menyanyikan lagu berjudul Location Unknown milik Honne.

Bermula dari Gempita yang direkam ibunya menyanyikan sebuah lagu dan diunggah di Instagram @gisel_la.

Gempi kukuh ingin menyanyikan Lagu pilihan ayahnya, Gading Marten di hadapan Gisella Anastasia.

Dalam Lagu tersebut, ada penggalan lirik lagu yang berbunyi 'I gotta get back to you' atau dalam bahasa Indonesia diartikan 'aku ingin kembali lagi padamu'.

Dilansir TribunnewsBogor.com, pada awalnya, Gempi yang sedang berada di mobil bareng Gisel ini meminta diputarkan sebuah Lagu.

Sayangnya Lagu yang diinginkan Gempi ini tak diketahui oleh Gisel.

"Lagunya yang kayak gimana sih, Gem?" tanya Gisel.

"I Gotta back to, gotta back to you," Gempi pun bernyanyi.

