Sinopsis Film The Expendables Tayang Malam ini di Trans TV, Ada Silvester Stallone Bruce Willis

BANJARMASINPOST.CO.ID - Simak sinopsis Film 'The Expendables' yang diperankan Silvester Stalonne, Arnold Schwarzenegger, dan Bruce Willis yang tayang.di Bioskop TRANS TV edisi Kamis (22/8/2019) malam ini, pukul 19.00 WIB.

'The Expendables' adalah film Amerika Serikat yang dirilis pada tahun 2010 yang bergenre ensemble thriller ini disutradarai sekaligus dibintangi oleh aktor film laga Sylvester Stallone.

Film ini diisi oleh bintang kelas dunia seperti Sylvester Stallone, Bruce Willis, Arnold Schwarzenegger, Jason Statham, hingga Jet Li.

Ada pula sekuelnya : 'The Expendables 2' (2012), 'The Expendables 3' (2014), 'The Expendables 4' (dalam proses), dan 'The ExpendaBelles' (dalam proses).

Sinopsis

'The Expendables' menceritakan tentang sekelompok tentara bayaran yang berbasis di New Orleans.

Tim tentara itu terdiri dari sang pimpinan Barney Ross, ahli pedang Lee Christmas, seniman bela diri Yin Yang, veteran militer Gunner Jensen, spesialis senjata Hale Caesar, dan ahli peledak Toll Road.

Tim tentara itu ditugaskan untuk pergi ke Teluk Aden demi menyelamatkan kapal yang disandera perompak Somalia.

Dalam operasi penyelamatan itu, Jensen langsung memulai baku tembak yang menyebabkan para perompak cedera.

Jensen dengan membabi buta hendak menggantung perompak itu hingga aksinya dihentikan Yang.

