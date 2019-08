SESAAT LAGI! Link Live Streaming PSS Sleman vs PSM Liga 1 2019 di Vidio.com, Live Indosiar

Live Streaming PSS Sleman vs PSM Makassar di Liga 1 2019, Siaran Langsung Indosiar

Sesaat lagi! Live Streaming PSS Sleman vs PSM Makassar pada pertandingan pekan ke-16 Liga 1 2019 via Siaran Langsung Indosiar via live streaming Vidio.com pukul 18.30 WIB.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Siaran langsung Indosiar dan Live Streaming PSS Sleman vs PSM Makassar di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Jumat (23/08/2019) sebentar lagi akan sedang berlangsung.

Link Streaming Indosiar PSS vs PSM Makassar dalam lanjutan pekan 16 Liga 1 2019 dapat diakses dalam berita ini.

Selain Siaran Langsung Indosiar, Live Streaming PSS Sleman vs PSM Makassar dalam lanjutan pekan ke 16 liga 1 2019 bisa diakses di website vidio.com.

Baca: BERLANGSUNG! Link Live Streaming PSS Sleman vs PSM Makassar Liga 1 2019, Siaran Langsung Indosiar

Baca: LIVE INDOSIAR! Cara Live Streaming PSS Sleman vs PSM Makassar Liga 1 2019 di Vidio.com Jam 18.30 WIB

Dalam laga nanti, tim tamu akan mengincar kemenangan tandang pertama setelah empat laga tandang mereka belum meraih kemenangan.

Dikutip Tribunnews dari halaman resmi Liga Indonesia, Dari empat laga tandang yang dilakoni, tim Juku Eja belum merasakan kemenangan.

Sekali seri saat berhadapan Tira Persikabo, sisanya mereka selalu kalah.

Kapten PSM, Wiljan Pluim, mengatakan, melawan PSS Sleman adalah kesempatan bagi timnya untuk merasakan kemenangan tandang pertama.

Tim tamu memiliki modal bagus setelah menang melawan Persib 3-1, sedangkan tim tuan rumah nanti, PSS baru saja kalah 1-3 dari TIRA Persikabo.

"Selama ini kita belum pemah menang pertandingan away, saya kira ini kesempatan kita untuk memenangkan pertandingan away."