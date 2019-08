BERLANGSUNG Live Streaming Parma vs Juventus di Liga Italia, Cek Live Streaming Bein Sports 2

Live Streaming Parma vs Juventus di Liga Italia, Live Streaming Bein Sports 2

Live Streaming Parma vs Juventus bisa disaksikan via Live Streaming Bein Sports 2 malam ini. Ada Cristiano Ronaldo

BANJARMASINPOST.CO.ID - SEDANG BERLANGSUNG, siaran langsung laga Juventus vs Parma via Live Streaming beIN Sports 2 di Liga Italia yang akan tersaji pada Sabtu (24/8/2019) malam ini.

Link Live Streaming Parma vs Juventus di Liga Italia malam ini bisa diakses via tautan yang disediakan via beinsports.com dan vidio.com premier (berbayar).

Siaran langsung dan Live Streaming Parma vs Juventus akan dimulai pada pukul 22.50 WIB.

Ketajaman CR7 tentu sangat diharapkan kubu Si Nyonya Tua guna meraup tripoin pertama di Serie A.

Juventus memang tak salah jika mengandalkan Ronaldo.

Pasalnya, pemilik lima Ballon d'or itu punya catatan start yang apik.

Penyerang Juventus, Paulo Dybala, saat pertandingan melawan Ajax Amsterdam pada leg kedua babak perempat final Liga Champions di Stadion Allianz Turin, 16 April 2019. (TWITTER.COM/@JUVENTUSFCEN)

Bersama tiga klub berbeda, sang superstar 11 kali tampil dalam pertandingan perdana musim liga dan tak pernah kalah.

Cristiano Ronaldo mengukir tujuh kemenangan, empat hasil seri, plus enam gol.

Pada 2018-2019, Ronaldo mendapatkan debut di Liga Italia ketika Juventus jumpa Chievo dalam partai pekan pertama.

Meski Ronaldo tak bikin gol, Si Nonya Tua tetap menang 3-2.