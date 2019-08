Kelakuan Jo Ardis Saat Dituding Sunan Kalijaga Sembunyikan Mantan Istri Taqy Malik, Salmafina Sunan

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sosok Jo Ardis ramai dituding menyembunyikan mantan istri Taqy Malik, Salmafina Sunan oleh Sunan Kalijaga.

Seolah enggan tanggapi ramainya pemberitaan soal tudingan Sunan Kalijaga perihal telah menyembunyikan Salmafina Sunan, Jo Ardis malah asik begini.

Dari akun media sosialnya, @jo_ardis, Jo Ardis tak membahas persoalan Salmafina Sunan dengan Sunan Kalijaga itu.

Bahkan teman putri Sunan Kalijaga, Salmafina Sunan itu yakni Jo Ardis sibuk dengan promosi seputar pekerjaannya sebagai seorang chef.

Sejumlah kegiatannya sebagai chef dipamerkannya.

Bahkan, dia juga pamer saat sedang berada di Malaysia untuk menjalani profesinya.

"#kualalumpur #travel #trip #work #travelling #love #life," tulisnya.

Dia juga memamerkan sejumlah makanan menarik di instagramnya.

"Making canapee is a good choice for Heart and peace... #chef #cook #cooking #life #love," tulisnya.

Selain itu, dia juga memperlihatkan sejumlah aktivitasnya, baik dengan teman-temannya maupun sendiri.