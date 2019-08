Sindir Agnez Mo? Cinta Laura dan Boy William Beberkan Konsep Go International Masa Kini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Artis Agnez Mo dan Cinta Laura sama-sama sedang meniti karier 'go international' di Amerika.

Cinta Laura diketahui membintangi beberapa film di Amerika. Sementara Agnez Mo sempat berduet dengan Chris Brown.

Hal tersebut yang kemudian dibahas di chanel youtube Boy William. Tak disangka jawaban tegas Cinta Laura saat dibandingkan dengan Agnez Mo (23/8/2019).

Melihat hal tersebut, Cinta Laura pun menyinggung soal konsep Go Internasional menurut pandangannya.

Cinta Laura diketahui main di beberapa film di tanah Hollywood ini. Antara lainThe Philosopher atau After The Dark (2013), Crazy for The Boys (2017), TAR (2017), The Ninth Passenger (2017), Nanny Surveillance (2018) dan Goodnight (2018).

Menurut Cinta Laura, bagi seorang artis Indonesia yang bisa Go Internasional, ia mengaku sangat salut dan respek.

"Untuk seseorang yang bisa Go Internasional, buat aku itu salut banget, aku sangat respek," ucapnya.

Maka dari itu, Cinta Laura pun sedang berusaha untuk terus membangun karirnya demi bisa melebarkan sayap tak hanya ke Indonesia tapi juga seluruh dunia.

"Aku sendiri masih terus membangun karir aku, gak cuma di Indonesia tapi juga seluruh dunia," ucap Cinta Laura.

Namun, Cinta Laura memberikan sindiran keras soal konsep Go Internasional.