Liga Inggris

SKOR 0-1! Hasil Man United vs Crystal Palace Liga Inggris Live Mola TV, MU Tertinggal

Skor 0-1! Hasil Man United vs Crystal Palace Liga Inggris Live Mola TV, MU Tertinggal

SKOR 0-1! Hasil Man United vs Crystal Palace Liga Inggris Live Mola TV, MU Tertinggal
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Live Streaming Manchester United vs Crystal Palace, Live Streaming Mola TV 

Hasil atau Skor Manchester United vs Crystal Palace adalah 0-1 pada babak pertama via Live Streaming Mola TV

BANJARMASINPOST.CO.ID - Hasil Manchester United vs Crystal Palace (Man United vs Crystal Palace) di Liga Inggris malam ini adalah 0-1 pada babak pertama.

Man United vs Crystal Palace tidak disiarkan langsung TVRI, namun Live streaming Manchester United vs Crystal Palace (MU vs Crystal Palace) di Liga Inggris malam ini dapat diakses di website mola.tv, Mola Matrix, Mola Polytron Streaming.

Skor 0-1 terjadi pada laga Man United vs Crystal Palace dalam laga yang dihelat di Old Trafford, Manchester, Sabtu (24/8/2019).

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Gol laga MU vs Crystal Palace dicetak oleh Jordan Ayew (32').

Bicara soal serangan, sebenarnya tim tuan rumah lebih banyak menebar ancaman.

Mereka tercatat melepaskan sembilan tembakan di sepanjang 45 menit pertama.

Sementara itu, Palace menebar tiga shot.

Dilansir dari bolasport.com, peluang emas pertama Setan Merah, yakni pada menit ke-11, gagal dikonversi menjadi gol oleh Marcus Rashford lantaran peyelesaian akhir yang buruk.

Dalam posisi di depan gawang dan tinggal menembak, bintang timnas Inggris itu malah terpeleset.

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Tags
Live Streaming Manchester United vs Crystal Palace
Liga Inggris
Man United vs Crystal Palace
Babak Pertama
Live Streaming Mola TV
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Penulis: Amirul Yusuf
Editor: Rendy Nicko
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