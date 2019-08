Skor 0-1! Hasil Man United vs Crystal Palace Liga Inggris Live Mola TV, MU Tertinggal

Live Streaming Manchester United vs Crystal Palace, Live Streaming Mola TV

Hasil atau Skor Manchester United vs Crystal Palace adalah 0-1 pada babak pertama via Live Streaming Mola TV

BANJARMASINPOST.CO.ID - Hasil Manchester United vs Crystal Palace (Man United vs Crystal Palace) di Liga Inggris malam ini adalah 0-1 pada babak pertama.

Man United vs Crystal Palace tidak disiarkan langsung TVRI, namun Live streaming Manchester United vs Crystal Palace (MU vs Crystal Palace) di Liga Inggris malam ini dapat diakses di website mola.tv, Mola Matrix, Mola Polytron Streaming.

Skor 0-1 terjadi pada laga Man United vs Crystal Palace dalam laga yang dihelat di Old Trafford, Manchester, Sabtu (24/8/2019).

Baca: LIVE MOLA TV! Cara Live Streaming Liverpool vs Arsenal Liga Inggris, Siaran Langsung TVRI Malam Ini

Baca: LIVE BEIN SPORTS 1 - Link Live Streaming Real Madrid vs Valladolid di Liga Spanyol, Cek Cara Nonton

Baca: Live Bein Sports 2! Live Streaming Parma vs Juventus di Liga Italia Pekan 1, Cristiano Ronaldo Main

Gol laga MU vs Crystal Palace dicetak oleh Jordan Ayew (32').

Bicara soal serangan, sebenarnya tim tuan rumah lebih banyak menebar ancaman.

Mereka tercatat melepaskan sembilan tembakan di sepanjang 45 menit pertama.

Sementara itu, Palace menebar tiga shot.

Dilansir dari bolasport.com, peluang emas pertama Setan Merah, yakni pada menit ke-11, gagal dikonversi menjadi gol oleh Marcus Rashford lantaran peyelesaian akhir yang buruk.

Dalam posisi di depan gawang dan tinggal menembak, bintang timnas Inggris itu malah terpeleset.