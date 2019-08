Beli Ertiga Dapat Jimny, PT SIS: Juga Hadiah Langsung Sepeda Motor GSX150 Bandir

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Guna memeriahkan Ulang Tahun ke-74 Republik Indonesia tanggal 17 Agustus lalu, PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) menggelar program Meriah Dengan Kejutan Ertiga atau Merdeka.

Program yang berlangsung selama Agustus hingga September 2019 ini, siap memberikan ragam keuntungan bagi setiap pembelian All New Ertiga sebagai salah satu bentuk apresiasi kepada konsumen.

“Kami menghadirkan program Merdeka sebagai apresiasi atas dukungan dan minat konsumen terhadap All New Ertiga. Kendaraan ini merupakan produk buatan Indonesia dan menjadi penyemangat kami untuk terus menggerakkan industri otomotif Indonesia melalui kendaraan rakitan lokal,” ucap Makmur selaku 4W Sales Director PT SIS, dalam keterangan resminya, Sabtu (24/8/2019)

Dalam program tersebut, setiap konsumen yang melakukan pembelian Ertiga akan berkesempatan memenangkan hadiah berupa satu unit mobil legendaris, yakni Suzuki Jimny.

Pembeli yang telah memenuhi persyaratan dan ketentuan berlaku bisa mengikuti proses pengundian yang akan disaksikan langsung oleh notaris.

Tidak hanya itu, program Merdeka juga menawarkan hadiah langsung berupa sepeda motor GSX150 Bandir bagi setiap pelangga yang membeli Ertga selama periode promo. Program ini tidak hanya berlaku di Jakarta, tapi juga di seluruh jaringan resmi Suzuki yang ada Indonesia.



Suzuki Ertiga

“Antusiasme pelanggan menjadi penyemangat kami untuk selalu memberikan kontribusi bagi perkembangan industri otomotif Indonesia serta menawarkan produk-produk yang value for money untuk konsumen," kata Makmur.

Suzuki juga menggelar Midyear Festival yang menawarkan hadiah langsung untuk pembelian produk-produk andalan Suzuki lainnya. Mulai dari Baleno berhadiah iPhone XS 64GB, SX4 S-Cross berhadiah iPhone XS Max 64GB, Ignis berhadiah iPad Pro 64GB, Karimun Wagon R berhadiah Macbook Air 13” 128GB, dan New Carry Pick Up berhadiah All New Satria F150.

Penawaran ini bisa didapatkan dengan mengunjungi diler terdekat dengan syarat dan ketentuan berlaku. Suzuki juga memberikan gratis jasa servis, oli mesin, oli filter, dan oli gasket sampai dengan jarak tempuh 50.000 km untuk pembelian generasi baru Carry Pick Up.

