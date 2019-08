BERLANGSUNG Live Streaming Mola TV! Bournemouth vs Manchester City Liga Inggris, Live TVRI

Live Streaming Bournemouth vs Manchester City via Mola TV di Pekan 3 Liga Inggris 2019 dapat diakses malam ini dan via Siaran Langsung TVRI

BANJARMASINPOST.CO.ID - SEDANG BERLANGSUNG, Live Streaming Mola TV menyajikan siaran langsung Bournemouth vs Manchester City (Bournemouth vs Man City) di ajang Liga Inggris 2019, Sabtu (24/8/2019) pukul 20.00 WIB.

Link Live streaming Bournemouth vs Man City di Liga Inggris 2019 hanya dapat diakses via Mola Polytron streaming, melalui website Mola.tv atau Mola Parabola dan via Siaran Langsung TVRI.

Pertandingan Bournemouth vs Man City akan mengisi jadwal siaran langsung Liga Inggris pekan ketiga malam ini, Minggu (25/8/2019) malam ini.

Manchester City akan mendapat keuntungan besar jika berhasil menang atas Bournemouth.

Tim asuhan Josep "Pep" Guardiola berpeluang mendekati Liverpool di puncak klasemen sementara Liga Inggris.

Man City saat ini menempati peringkat ke-4 dengan koleksi empat poin.

Jika menang atas Bournemouth, mereka berhak atas posisi kedua klasemen sementara Liga Inggris.

Man City datang dengan kekuatan lengkap ke Stadion Vitality.

Pep Guardiola berpeluang masih akan mengandalkan Raheem Sterling di lini serang Man City.