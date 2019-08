BERLANGSUNG Live Streaming Mola TV! Siaran Langsung TVRI Liverpool vs Arsenal di Liga Inggris

Live Streaming Liverpool vs Arsenal di Liga Inggris, Live Streaming Mola TV dan Siaran Langsung TVRI

Live Streaming Mola TV Liverpool vs Arsenal di Pekan 3 Liga Inggris 2019 dapat diakses malam ini dan via Siaran Langsung TVRI

BANJARMASINPOST.CO.ID - SEDANG BERLANGSUNG, Live Streaming Mola TV menyajikan siaran langsung Arsenal vs Liverpool di ajang Liga Inggris 2019, Sabtu (24/8/2019) pukul 23.30 WIB.

Link Live streaming Liverpool vs Arsenal di Liga Inggris 2019 hanya dapat diakses via Mola Polytron streaming, melalui website Mola.tv atau Mola Parabola dan via Siaran Langsung TVRI.

Duel Arsenal vs Liverpool di Liga Inggris pekan 2 tersaji malam ini dan Siaran langsung TVRI.

Pertandingan Liverpool melawan Arsenal akan mengisi jadwal siaran langsung Liga Inggris pekan ketiga malam ini, Sabtu (24/8/2019) malam ini.

Laga Liverpool vs Arsenal yang berlangsung di Stadion Anfield, akan disiarkan langsung mulai pukul 23.30 WIB di TVRI dan live streaming di Mola TV.

Dikutip dari laman Instagram resmi Mola TV, Laga ini bisa diakses gratis melalui live streaming lewat aplikasi Mola TV.

Pada laga nanti, Arsenal masih akan mengandalkan Pierre-Emerick Aubameyangdi lini depan.

Aubameyang musim lalu jadi top scorer Liga Inggris, berbagi gelar dengan Sadio Mane dan Mohamed Salah.

Musim ini ketajamannya tak berkurang, dua laga awal Liga Inggris ia sudah mencetak dua gol, seperti dilansir Bpost Online dari Bolasport.

Meski begitu, lawan Liverpool sepertinya merupakan mimpi buruk tersendiri untuk Aubameyang karena dua hal.