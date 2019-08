BERLANGSUNG! Live Streaming Schalke 04 vs Bayern Munchen via My SuperSoccer TV di Bundesliga

Live Streaming Schalke 04 vs Bayern Munchen, Live Streaming Supersoccer TV

Live Streaming Schalke 04 vs Bayern Munchen di Liga Jerman Bundesliga via My Supersoccer TV sedang berlangsung

BANJARMASINPOST.CO.ID - Siaran Langsung Schalke 04 vs Bayern Munchen dan Live streaming Liga Jerman di My Supersoccer TV sedang berlangsung.

Pertandingan via Live Streaming Schalke 04 vs Bayern Munchen tidak disiarkan langsung di TV Nasional. Namun dapat ditonton secara live streaming supersoccer tv mulai pukul 23.30 Wib. (link streaming Supersoccer TV ada di bagian berita ini)

Jelang laga Schalke 04 vs Bayern Munchen, kedatangan Philippe Coutinho pun seakan menjadi penguat dan ditunggu para pecinta sepakbola Liga Jerman.

Satu pemain Muenchen yang sangat ingin bekerja bersama Coutinho adalah penyerang tengah, Robert Lewandowski.

Robert Lewandowski pun telah menaruh kepercayaan yang tingi kepada rekrutan baru timnya.

"Pemain seperti Coutinho dapat memberi jawaban ketika dalam sebuah pertandingan," kata Lewandowski dikutip BolaSport.com dari The National.

"Kehadiran Coutinho turut membantu seseorang dapat bermain bersama tanpa masalah sejak pertandingan pertama."

Penyerang Bayern Muenchen, Robert Lewandowski, merayakan gol keduanya ke gawang Hertha Berlin pada pertandingan pekan pertama Liga Jerman 2019-2020 di Stadion Allianz Arena, Munich, 16 Agustus 2019. (SIMON HOFMANN/BUNDESLIGA/DFL)

"Saya memiliki keyakinan pada Coutinho," ujar striker asal Polandia itu menambahkan.

Selain Coutinho, Muenchen turut mendatangkan winger Inter Milan, Ivan Perisic, juga dengan status pinjaman.