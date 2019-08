Hujan Gol di Laga Persela Lamongan Vs PS Tira-Persikabo, PS Tira Ukir Rekor di Liga 1 2019

BANJARMASINPOST.CO.ID - Laga Persela Lamongan melawan PS Tira-Persikabo menjadi partai dengan margin kemenangan terbesar di Liga 1 2019.

Persela Lamongan sukses membantai tamunya, PS Tira-Persikabo, pada partai pekan ke-16 Liga 1 2019 di Stadion Surajaya, Lamongan, Minggu (25/8/2019).

Tira-Persikabo yang sempat mencuri perhatian karena menyodok ke papan atas Liga 1 2019 dibuat tak berdaya oleh Persela.

Tak tanggung-tanggung, Persela membantai Tira-Persikabo dengan skor 6-1!

Enam gol Persela dicetak oleh Alex dos Santos (3 gol), Rafael Gomes de Oliveira (2), dan Birrul Walidain (1).

Adapun satu gol balasan Tira-Persikabo dibukukan oleh mantan pemain Persela, Loris Arnaud.

Selain mampu meraup tiga angka di kandang sendiri, kemenangan itu menjadi yang terbesar di Liga 1 2019.

Hingga pekan ke-16, belum ada satu laga pun di Liga 1 2019 yang berakhir dengan margin 5 gol seperti Persela vs Tira-Persikabo.

Dilansir BolaSport.com dari Transfermarkt.com, sebelum dipecahkan oleh Persela kemenangan dengan margin terbesar musim ini dipegang tiga partai yang berakhir dengan skor sama yakni 5-1.

Ketiga partai tersebut adalah Arema FC vs Persib Bandung pada pekan keempat, Madura United vs Perseru Badak Lampung pada pekan kesebelas, dan Persela vs Madura United pada pekan pertama.