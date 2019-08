Jadwal Liga Spanyol 2019 Pekan 2, Barcelona vs Real Betis & Atletico Madrid, Live Bein Sports 1

Live Streaming Barcelona vs Real Betis di Liga Spanyol, Live Streaming Bein Sports 1

Jadwal Siaran Langsung Liga Spanyol 2019 Pekan 2 Barcelona vs Real Betis dan Leganes vs Atletico Madrid akhir pekan ini via Live Streaming Bein Sports 1

BANJARMASINPOST.CO.ID - Laga pekan 2 Liga Spanyol 2019 via Live Streaming Bein Sports 1 akan menayangkan laga Barcelona vs Real Betis, Senin (26/8/2019) dini hari

Live Streaming Barcelona vs Real Betis kemungkinan akan tayang secara Siaran Langsung SCTV dan Live Streaming Bein Sports 1

Selain itu, beberapa jam sebelumnya ada laga Leganes vs Atletico Madrid. Dan Live Streaming Barcelona vs Real Betis di Liga Spanyol pekan pertama ditayangkan pada pukul 01.55 WIB.

Jadwal pekan ke-2 Liga Spanyol berpeluang menampilkan kembalinya kapten Barcelona, Lionel Messi, setelah sembuh dari cedera.

Lionel Messi harus melewatkan pekan pertama Liga Spanyol musim 2019-2020 karena cedera kaki.

Ketidakhadiran Messi ternyata membuat Barcelona kesulitan.

Barcelona langsung menelan kekalahan 0-1 dari Athletic Bilbao pada pekan pertama Liga Spanyol.

Hasil tersebut membuat Barcelona untuk sementara menempati peringkat ke-15 di ajang itu.

Sementara musuh bebuyutan Barcelona, Real Madrid, berhasil menempati posisi puncak pada klasemen pekan pertama Liga Spanyol.

Barcelona jelas harus segera bangkit agar tidak tertinggal terlalu jauh dari sang rival.