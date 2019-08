Live Bein Sports 2 - Live Streaming Udinese vs AC Milan di Liga Italia Pekan 1, Debut Pemain Baru

Live Streaming Udinese vs AC Milan di Liga Italia, Live Streaming Bein Sports 2

Link Live Streaming Bein sports 2 duel AC Milan vs Udinese bisa diakses mulai Minggu (25/8/2019) malam.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan siaran langsung Bein Sports 2 dan live streaming Udinese vs AC Milan di Liga Italia yang akan tersaji pada Minggu (25/8/2019) malam.

Siaran langsung dan Live Streaming Bein Sports 2 antara AC Milan vs Udinese akan dimulai pada pukul 22.50 WIB.

Link Live Streaming Udinese vs AC Milan di Liga Italia malam ini bisa diakses via tautan yang disediakan via beinsports.com dan vidio.com premier (berbayar).

Laga Liga Italia antara Udinese vs AC Milan bakal dihelat di Stadion Friuli. Jelang laga tersebut, AC Milan melakukan penguatan dengan sejauh ini telah merekrut lima pemain baru untuk melalui kompetisi Liga Italia 2019-2020.

Lima pemain baru tersebut adalah Rade Krunic, Leo Duarte, Ismael Bennacer, Theo Hernandez, dan Rafael Leao.

Akan tetapi, suporter AC Milan harus bersiap-siap menyaksikan tidak satu pun dari kuintet ini akan menjadi starter dalam laga pertama di Liga Italia 2019-2020.

Theo Hernandez mengalami cedera engkel pada pramusim dan dia baru mulai pulih.

Situasi yang dihadapi Leo Duarte, Ismael Bennacer, dan Rafael Leao identik.

Mereka agak terlambat bergabung ke pemusatan latihan AC Milan.