Live Beinsports 2! Link Live Streaming Fiorentina vs Napoli di Liga Italia Pekan 1 Dini Hari Ini

Live Streaming Fiorentina vs Napoli di Liga Italia, Live Streaming Bein Sports 2

Live Streaming Fiorentina vs Napoli bisa disaksikan via Live Streaming Bein Sports 2 malam dini hari ini.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan siaran langsung laga Napoli vs Fiorentina via Live Streaming beIN Sports 2 di Liga Italia yang akan tersaji pada Minggu (25/8/2019) dini hari.

Siaran langsung dan Live Streaming Fiorentina vs Napoli akan dimulai pada pukul 01.35 WIB.

Link Live Streaming Fiorentina vs Napoli di Liga Italia malam ini bisa diakses via tautan yang disediakan via beinsports.com dan vidio.com premier (berbayar).

Baca: BERLANGSUNG! Live Streaming Schalke 04 vs Bayern Munchen via My SuperSoccer TV di Bundesliga

Baca: LIVE BEIN SPORTS 1 - Link Live Streaming Real Madrid vs Valladolid di Liga Spanyol, Cek Cara Nonton

Baca: BERLANGSUNG Live Streaming Mola TV! Siaran Langsung TVRI Liverpool vs Arsenal di Liga Inggris

Jelang laga Fiorentina vs Napoli, tim tamu telah resmi mendapatkan winger timnas Meksiko, Hirving Lozano, sebagai anggota baru tim.

Napoli secara resmi mengumumkan kedatangan Hirving Lozano dari PSV Eindhoven, pada Jumat (23/8/2019).

Hirving Lozano menjadi rekrutan ke-12 Napoli pada bursa transfer musim panas 2019.

Menurut laman Transfermarkt yang dilansir BolaSport.com, Napoli perlu mengeluarkan uang 38 juta euro (sekitar Rp597,2 miliar) untuk menebus Hirving Lozano.

Adapun pemuda kelahiran 30 Juli 1995 ini dikontrak Napoli selama lima musim, alias sampai 30 Juni 2024.

Pelatih Carlo Ancelotti tampak bersukacita atas keberhasilan timnya memboyong Lozano.

Kevin-Prince Boateng bergabung dengan Fiorentina. (TWITTER.COM/JOYSPORTSGH)

"Kami telah merekrut pemain top yang akan meningkatkan kualitas skuad," ujar Ancelotti, seperti dikutip BolaSport.com dari akun Twitter resmi Napoli.