Nebengnya Aurel di Liburan Ashanty Ririn Ekawati Nindy Ayunda dan Olla Ramlan Bukan Tanpa Alasan

BANJARMASINPOST.CO.ID - Penyanyi Ashanty nikmati liburan bersama teman-teman sosialitanya Olla Ramlan, Nindy Ayunda, Ririn Ekawati ke Perancis.

Tak hanya teman-teman Ashanty, putri Anang Hermansyah, Aurel Hermansyah turut serta dalam liburan ke Eropa kali ini.

Banyak yang mempertanyakan kenapa Aurel ikut bersama liburan Ashanty dan geng sosialitanya.

Akhirnya Ashanty pun menjelaskan kenapa Aurel bisa ikut dalam liburan kali ini.

Baca: Konflik Rumah Tangga Roger Danuarta dan Cut Meyriska Disindir Andhika Depan Raffi Ahmad di HUT SCTV

Ibu Arsy dan Arsya pun semakin yakin mengajak Aurel karena beberapa teman juga membawa anaknya sehingga Aurel ada teman sebaya.

"Banyak yg nanya kenapa @aurelie.hermansyah ikut?

Karena selama 9 tahun belum pernah pergi tanpa @ananghijau.. dan syaratnya kalo mau pergi harus kaka Aurel nemenin hehe dan di rombongan kita juga ada yang bawa anaknya, jadi Aurel ada temen nya (emoji) plus ada sahabatku tersayang @mariskacorenia..

Dan trip kita rame-rame kali ini seru banget, walau izinnya dikasih cuma seminggu

Thanks @sweet.escape for capturing our moment in Paris

Finally we made it here.. Paris (emoji) #girlstrip #paris