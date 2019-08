BREAKING NEWS - Kepergok Gauli Anak Dibawah Umur, Sopir di Kobar Ini Dilaporkan Polisi

BANJARMASINPOST.CO.ID, PANGKALANBUN- Seorang sopir dengan inisial Am (49) warga Desa Tanjung Rejo RT. 05 RW. 02 Kecamatan Margoyoso Kabupaten. Pati Provinsi Jawa Tengah atau Dusun II Semanggang Desa Pangkalan Banteng Kecamatan Pangkalan Banteng Kotawaringin Barat (Kobar) dilaporkan ke polisi lantaran melakukan pencabulan.

Pencabulan dilakukan terhadap anak di bawah umur warga Dusun II Semanggang Desa Pangkalan Banteng , Kobar. Pelaku hingga, Senin (26/8/2019) masih menjalani proses hukum setelah diciduk polisi atas laporan dari orang tua korban terkait pencabulan yang dilakukan terhadap anak masih berumur 5 tahun tersebut.

Informasi dihimpun menyebutkan, kasus tersebut terungkap pada Minggu (25/8/2019) ketika ML (36) orangtua korban melaporkan pelaku ke polisi setelah mendapat cerita dari korban terkait perbuatan asusila yang dilakukan oleh tersangka saat tidur pada akhir Bulan Juli 2019 pukul 01.00 Wib, di sebuah rumah Dusun II Semanggang Desa Pangkalan Banteng , Kobar.

Saat itu, terang pelapor kepala polisi, Tindak Pidana Menyetubuhi Anak di Bawah Umur, dilakukan disebuah rumah di Dusun II Semanggang Desa Pangkalan Banteng Kecamatan Pangkalan Banteng.

"Pada saat saya sedang tidur, tiba-tiba terbangun dan melihat pelaku dalam posisi duduk terkangkang berhadapan dengan korban," ujarnya.

Saat itu, korban juga duduk terkangkang namun kaki korban berada diatas paha pelaku dan posisi pelaku memeluk korban.

Saat itu pelaku mengetahui bahwa ibu korban melihat, sehingga pelaku langsung menaikkan celana korban, lalu mendorong korban dan kemudian duduk sebentar, lalu pergi meninggalkan kamar dan menuju wc.

Saat pelaku pergi ke wc, ML melihat celana anaknya basah dan baunya seperti Sperma.

Dia menceritakan, keesokkan paginya dia melihat darah dan lendir pada saat anaknya buang air kecil.

"Anak saya melaporkan kejadian tersebut , dia mengalami sakit pada kemaluannya," ujar ibu korban yang langsung melaporkan pelaku ke polisi.

Polisi pun akhirnya bergerak memburu pelaku, yang ditangkap oleh tim buru sergap di perempatan Jalan Loging Korindo Dusun II Semanggang Desa Pangkalan Banteng Kecamatan Pangkalan Banteng Kobar.

"Saat ini tersangka sedang dalam proses penyidikan di unit PPA Polres Kobar," ujar Kapolres Kobar AKBP Arie Zulkarnain.

Polisi menyita, sejumlah barang bukti, antara kain, satu buah baju kaos lengan panjang warna ungu dengan gambar Little Pony dan satu buah celana panjang kain warna ungu dengan motif bulat-bulat."Pasal Yang Disangkakan,

Pasal 81 Ayat 1 UU RI No 17 Tahun 2016 tentang perubahan ke 2 atas UU no. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76 D 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak," ujar Kapolres.

(banjarmasinpost.co.id / faturahman)