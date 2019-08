Diam-diam, Ahmad Dhani Luncurkan Buku dari Balik Penjara, Terkait Mulan Jameela dan Maia Estianty?

BANJARMASINPOST.CO.ID - Diam-diam, Ahmad Dhani menghasilkan buku dari balik penjara. Apakah buku itu terkait Mulan Jameela dan Maia Estiianty?

Ya, Ahmad Dhani ternyata menerbitkan buku biografinya. Buku itu baru-baru ini diposting via akun instagram official suami Mulan Jameela itu.

Buku mantan suami Maia Estianty itu berjudul “Life Is A Moment In Space”: Ahmad Dhani A Pictorial Biography yang ada di dalam box set : "Ahmad Dhani Indonesian Song Book 1"

Berdasarkan akun instagram @ahmaddhaniofficial, buku ini juga memuat albumnya.

"The Moment

Konten ini bisa kalian dapatkan dalam bentuk Buku "Life Is A Moment In Space": Ahmad Dhani A Pictorial Biography di dalam box set : "Ahmad Dhani Indonesian Song Book 1"

Order sekarang!

• www.belialbumfisik.com

• Tokopedia/Shopee/Bukalapak: Beli Album Fisik

• Whatsapp: 087839096553

• Line: belialbumfisik

(Operated by Admin)," tulisnya.

Promo soal buku ini juga ada di postingannya lainnya.

Di sana ada foto Ahmad Dhani bersama Fahri Hamzah dan Fadli Zon.

Namun, tak dijelaskan apakah buku itu juga memuat kisahnya bersama Mulan Jameela dan Maia Estianty.