Klasemen Liga 2 2019 Hari Ini Jadwal Pekan 13 PSIM Vs Mitra Kukar & Persis Solo Vs Persiba

Berikut ini klasemen Liga 2 2019 dan Jadwal Liga 2 Pekan 13 yang menyajikan laga PSIM Yogyakarta VS Mitra Kukar dan Persis Solo Vs Persiba Balikpapan

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Liga 2 2019 hari ini Pekan 13 menyajikan laga-laga seru, di antaranya PSIM Yogyakarta VS Mitra Kukar dan Persis Solo Vs Persiba Balikpapan.

Ada 11 pertandingan bakal tersaji pada pekan 13 Liga 2 2019, PSIM Yogyakarta VS Mitra Kukar dan Persis Solo Vs Persiba, beberapa laga akan disiarkan langsung TV One

Dua tim pemuncak klasemen akan bermain di kandang dalam lanjutan pekan ke-13 Liga 2 2019 yang berlangsung pada 27-29 Agustus 2019.

Pekan ke-13 Liga 2 2019 dibuka dengan dua pertandingan dari Wilayah Timur.

Persis Solo menjamu Persiba Balikpapan di Stadion Wilis, Kota Madiun pada Selasa (27/8/2019), pukul 15.30 WIB.

Dilansir dari bolasport.com, pada saat bersamaan, pemuncak klasemen sementara Wilayah Timur, PSIM Yogyakarta, menjamu tim degradasi dari Liga 1 2018, Mitra Kukar di Stadion Mandala Krida, Yogyakarta.

Kemudian, dua pertandingan Wilayah Timur berikutnya digelar pada hari kedua, Rabu (28/8/2019).

Bogor FC Sulut United menjamu Persatu Tuban di Stadion Klabat, Manado, pukul 15.30 WIB.

Kemudian, laga ini disusul duel Martapura FC melawan Persik Kediri di Stadion Demang Lehman, Martapura pada pukul 19.00 WIB.