Live Beinsports 2! Link Live Streaming Inter Milan vs Lecce di Liga Italia Seri A Pekan 1

Link Live Streaming Beinsports 2 Inter Milan vs Lecce bisa diakses mulai Selasa (27/8/2019) dini hari.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan siaran langsung Bein Sports 2 dan live streaming Inter Milan vs Lecce di Liga Italia yang akan tersaji pada Selasa (27/8/2019) dini hari.

Siaran langsung dan Live Streaming Inter Milan vs Lecce akan dimulai pada pukul 01.30 WIB.

Link Live Streaming Inter Milan vs Lecce di Liga Italia malam ini bisa diakses via tautan yang disediakan via beinsports.com dan vidio.com premier (berbayar).

Jelang laga Inter Milan vs Lecce, klub asal kawasan Puglia, Italia Timur, Lecce harus menjalani laga perdana Liga Italia Serie A dengan melakoni partai tandang ke markas Inter Milan.

Ini merupakan kesekian kalinya Lecce kembali ke Liga Italia Serie A, kompetisi tertinggi sepak bola negeri pizza.

Tahun terakhir Lecce di Liga Italia Serie A adalah musim 2012-2013.

Kala itu, Lecce terdegradasi sebelum diturunkan ke Serie C karena keterlibatan dalam Skandal Sepakbola Italia pada tahun yang sama.

Dilansir dari tribunkaltim, berbicara tentang Lecce tak bisa dilepaskan dari Mirko Vucinic dan Valeri Bojinov, eks pemain mereka satu dekade silam.

Dua eks penyerang ini, Mirko Vucinic dan Valeri Bojinov menjadi bukti kehebatan Lecce di Liga Italia Serie A.