Melemah 30 poin ke Posisi Rp 14.245, Begini Kurs Rupiah Hari Ini di 6 Bank Besar di Indonesia

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Nilai tukar rupiah terhadap dollar AS melemah 30 poin atau 0,21 persen mengawali pekan ini di banding pekan lalu.

Di pasar spot Senin (26/8/2019) pagi ini rupiah dibuka turun 0,21 persen ke posisi Rp 14.245 per dollar AS dibandingkan penutupan pekan lalu.

Sementara di kurs referensi Bank Indonesia Jisdor (Jakarta Interbank Spot Dollar Rate) hari ini, rupiah berada posisi Rp 14.261 per dollar AS. Posisi ini melemah 0,08 persen dibanding pekan lalu.

Adapun nilai tukar rupiah terhadap dollar AS di bank-bank hari ini juga mengalami perubahan.

Bank mandiri misalnya mematok pada Rp 14.340 per dollar AS bila Anda ingin membeli mata uang Amerika Serikat itu. Sementara bisa Anda ingin menjualnya, maka pihak Bank Mandiri membelinya pada 14.090.

Berikut nilai tukar rupiah terhadap dollar AS hari ini di beberapa bank:

Bank Jual Beli

1. BCA 14.269 14.251

2. Bank Mandiri 14.340 14.090

3. BRI 14.185 14.335

4. BNI 14.291 14.236

5. BTN 14.325 14.170

6. CIMB Niaga 14.360 14.160

Dalam Tekanan

Dikutip dari lama marketbisnis.com, rupiah diprediksi masih ada dalam tekanan selama pekan ini, seiring dengan eskalasi perang dagang antara AS dan China. Walau begitu, ada sentimen positif untuk rupiah yang dapat menahan terdepresiasi.

Ekonom PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) Fikri C Permana memprediksi sepanjang pekan depan rupiah bergerak dikisaran Rp14.230 per dolar AS hingga Rp14.330 per dolar AS, dengan kurs tengah pada perdagangan Senin (26/8/2019) berada di level Rp14.255 per dolar AS.

Menurutnya, jika melihat sentimen yang tengah bergulir kemungkinan besar rupiah akan bergerak terdepresiasi seiring dengan pergerakan aset investasi berisiko lainnya.

“Namun, indikasi penurunan suku bunga acuan AS oleh Jerome Powell dapat menahan penekanan rupiah lebih lanjut. Jadi walau akan berat dengan sentimen negatif yang bergulir, rupiah masih memiliki sentimen positifnya,” ujar Fikri, Minggu (25/8/2019).

Pemangkasan suku bunga acuan oleh Bank Indonesia (BI) pada pekan lalu juga akan membantu pergerakan nilai tukar rupiah.

